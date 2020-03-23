Утренние торги в Азии начались с падения фьючерсов на американские акции
Фьючерсы на акции США рухнули в начале торгов на азиатских биржах. Это произошло после резкого роста числа смертей в мире от коронавируса и неспособности американского конгресса согласовать план помощи экономике, передает Bloomberg.
По данным агентства, фьючерсы на индекс S&P 500 на токийской бирже упали на 5% и достигли предела падения после того, как индекс потерял более 4% в пятницу. Снижение показывают все азиатские рынки. На Нью-йоркской фондовой бирже, до 4,5% теряют главные фондовые индексы США: S&P 500,Dow Jones и NASDAQ. Доллар США вырос против основных конкурентов, а доллар Новой Зеландии упал вместе с доходностью облигаций страны.
10-летняя доходность облигаций Новой Зеландии обвалилась на 50 базисных пунктов, до 0,92% в начале торгов. Это произошло после того, как центральный банк Новой Зеландии присоединился к другим странам в политике количественного смягчения (скупка облигаций для стимулирования экономики). Центробанк заявил, что выкупит за 12 месяцев на вторичном рынке до 30 млрд новозеландских долларов ($17 млрд) государственных облигаций.
Как пишет агентство, инвесторы боятся быстрых темпов распространения коронавирусной инфекции на фоне чрезвычайных действий правительств по защите мировой экономики: от планов ее стимулирования и денежных выплат населению до национализации компаний. По данным ежедневного информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии COVID-19, в мире заболели новой инфекцией более 292 тыс. человек, свыше 12 тыс. умерли. Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 г. в Китае, пандемия охватила более чем 150 стран.
Инвесторы борются с более быстрыми темпами распространения коронавирусных инфекций против вспышек оптимизма, которые последовали за чрезвычайными действиями правительства по защите мировой экономики, от планов стимулирования и денежных выплат до национализации компаний.