Утренние торги в Азии начались с падения фьючерсов на американские акции

Как пишет агентство, инвесторы боятся быстрых темпов распространения коронавирусной инфекции на фоне чрезвычайных действий правительств по защите мировой экономики: от планов ее стимулирования и денежных выплат населению до национализации компаний. По данным ежедневного информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии COVID-19, в мире заболели новой инфекцией более 292 тыс. человек, свыше 12 тыс. умерли. Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 г. в Китае, пандемия охватила более чем 150 стран.