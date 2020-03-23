На азиатских фондовых площадках на 5% снижаются основные индексы

На ситуацию на биржах влияют последние известия из США. Индекс Dow Jones здесь понизился 20 марта на 4,6%, а 22 марта сенат не смог утвердить чрезвычайный пакет мер по поддержке экономики на $1,6 трлн. Продолжилось и падение цен на нефть из-за падения спроса в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции по миру отраслях. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии COVID-19 в мире заболели новой инфекцией более 292 000 человек, свыше 12 000 умерли. Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 г. в Китае, пандемия охватила более 150 стран.