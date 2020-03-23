На азиатских фондовых площадках на 5% снижаются основные индексы
Фондовые рынки Азии начали неделю падением ключевых индексов. Южнокорейский индекс KOSPI понизился на 5,67%, гонконгский Hang Seng – на 5,02%, снижается стоимость акций крупных компаний, свидетельствуют данные торговых площадок.
В Южной Корее торги из-за резкого снижения индексов приостановили через шесть минут после их открытия. Индекс KOSPI понизился на 88,86 пункта (5,67%) по сравнению с данными на момент закрытия биржи 20 марта и упал до 1477,29 пункта. Акции Samsung Electronics подешевели на 5,07%, SK hynix – на 7,89%, Hyundai Motor – на 4,92%, Kia Motors – на 8,28%. Курс национальной валюты понизился на 24,8 воны за $1 по сравнению с курсом закрытия 20 марта и составил 1271,3 воны за $1.
На Гонконгской фондовой бирже индекс Hang Seng обвалился на 1145 пунктов (5,02%), до 21659 пунктов. На 7,3% подешевели акции Air China, на 9,21% – бумаги «Русала». Спад индексов отмечался на всех торговых площадках материкового Китая, Тайваня, Сингапура и Филиппин.
На ситуацию на биржах влияют последние известия из США. Индекс Dow Jones здесь понизился 20 марта на 4,6%, а 22 марта сенат не смог утвердить чрезвычайный пакет мер по поддержке экономики на $1,6 трлн. Продолжилось и падение цен на нефть из-за падения спроса в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции по миру отраслях. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии COVID-19 в мире заболели новой инфекцией более 292 000 человек, свыше 12 000 умерли. Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 г. в Китае, пандемия охватила более 150 стран.