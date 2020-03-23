Газпромбанк подписал соглашение о продаже «А-Проперти» Авдоляна 49% Эльги
Газпромбанк подписал соглашение о продаже «А-Проперти» Альберта Авдоляна 49% Эльгинского угольного проекта, пишет РБК со ссылкой на заявление представителя банка Антона Трифонова и представителя «А-Проперти» Анастасии Харитоновой.
Соглашение представляет собой опцион, который может быть реализован только в случае покупки компанией Авдоляна еще 51% Эльги у «Мечела» Игоря Зюзина, заявили РБК два источника, близких к разным сторонам сделки. По словам Трифонова, сумма опциона существенно превосходит стоимость пакета, банк высоко оценивает прибыльность сделки. В конце февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала «А-Проперти» разрешение консолидировать 100% Эльгинского проекта. Сделку по покупке доли «Мечела» компания планирует завершить до конца апреля, уточнили источники.
Эльгинское месторождение находится в Якутии. Это крупнейшее в России месторождение коксующегося угля – его запасы составляют 2,2 млрд т.
Газпромбанк является одним из основных кредиторов «Мечела». В июне 2016 г. банк получил 49% Эльги за 34,3 млрд руб. в ходе реструктуризации задолженности «Мечела».
Сумму сделки Трифонов и Харитонова комментировать не стали. Однако 5 марта «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Мечел» просит за 51% Эльги 100 млрд руб. Согласно подсчетам, весь проект может быть оценен в 196 млрд руб., следовательно, доля Газпромбанка (49%) может стоить 96 млрд руб. Сумма сформирована исходя из долга по проекту перед Газпромбанком, сообщали «Ведомостям» источники. По данным РБК, 100% Эльги могут обойтись «А-Проперти» в 140 млрд руб. Для финансирования сделки компания Авдоляна рассчитывает привлечь как собственные средства, так и деньги от консорциума банков, уточнил РБК источник, близкий к компании.