Газпромбанк подписал соглашение о продаже «А-Проперти» Авдоляна 49% Эльги

Сумму сделки Трифонов и Харитонова комментировать не стали. Однако 5 марта «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Мечел» просит за 51% Эльги 100 млрд руб. Согласно подсчетам, весь проект может быть оценен в 196 млрд руб., следовательно, доля Газпромбанка (49%) может стоить 96 млрд руб. Сумма сформирована исходя из долга по проекту перед Газпромбанком, сообщали «Ведомостям» источники. По данным РБК, 100% Эльги могут обойтись «А-Проперти» в 140 млрд руб. Для финансирования сделки компания Авдоляна рассчитывает привлечь как собственные средства, так и деньги от консорциума банков, уточнил РБК источник, близкий к компании.