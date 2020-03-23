Barilla запустила новую линию на заводе в Подмосковье из-за повышенного спроса

В конце февраля вице-президент Barilla в России и СНГ Михаил Путилин рассказал «Ведомостям», что итальянский концерн построит в России второй завод по производству пасты, а также мельницу, на которой будет выпускать муку из твердых сортов пшеницы. Компания инвестирует в проект более 130 млн евро. Его будут развивать на территории подмосковной особой экономической зоны «Ступино квадрат» (принадлежит девелоперу MR Group). В проекте также может принять участие Российский фонд прямых инвестиций.