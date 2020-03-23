Barilla запустила новую линию на заводе в Подмосковье из-за повышенного спроса
Итальянский производитель макарон Barilla запустил новую, четвертую линию на заводе в подмосковном Солнечногорске. Решение принято для удовлетворения повышенного спроса на макароны в России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.
С запуском новой линии производственная мощность завода увеличится почти на 60 т. Сейчас в сутки на заводе производится около 180 т пасты и 40 т хлеба, отмечается в сообщении. На фоне распространения коронавируса в России макароны и крупы являются одними из самых востребованных продуктов, уточнили в пресс-службе администрации города.
«С запуском 4-й линии производство пасты составит порядка 200 т в сутки, таким образом мы сможем в полной мере удовлетворить потребность населения в нашей продукции», – приводятся в сообщении слова директора солнечногорской фабрики Barilla Виктора Пака.
В конце февраля вице-президент Barilla в России и СНГ Михаил Путилин рассказал «Ведомостям», что итальянский концерн построит в России второй завод по производству пасты, а также мельницу, на которой будет выпускать муку из твердых сортов пшеницы. Компания инвестирует в проект более 130 млн евро. Его будут развивать на территории подмосковной особой экономической зоны «Ступино квадрат» (принадлежит девелоперу MR Group). В проекте также может принять участие Российский фонд прямых инвестиций.
Barilla – мировой лидер по производству пасты. Сейчас у компании в России только один завод по производству пасты и хлеба. Он находится в подмосковном Солнечногорске. Этот завод Barilla получила в 2003 г. после покупки французского производителя хлебобулочных изделий Harry’s. В 2015 г. компания наладила на нем производство пасты. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка российского представительства по итогам 2018 г. составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль – 432,5 млн.