Крупнейший производитель пасты в мире расширяет бизнес в России

Итальянский концерн Barilla инвестирует более 130 млн евро в проект в подмосковной особой экономической зоне «Ступино квадрат» (принадлежит девелоперу MR Group). Компания построит там первую в Восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы, а также второй по счету завод компании по производству пасты в России. Об этом «Ведомостям» сообщили управляющий партнер «ОЭЗ Ступино квадрат» Екатерина Евдокимова и вице-президент Barilla в России и СНГ Михаил Путилин.