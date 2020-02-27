Крупнейший производитель пасты в мире расширяет бизнес в России
Итальянский концерн Barilla инвестирует более 130 млн евро в проект в подмосковной особой экономической зоне «Ступино квадрат» (принадлежит девелоперу MR Group). Компания построит там первую в Восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы, а также второй по счету завод компании по производству пасты в России. Об этом «Ведомостям» сообщили управляющий партнер «ОЭЗ Ступино квадрат» Екатерина Евдокимова и вице-президент Barilla в России и СНГ Михаил Путилин.
Barilla называет себя мировым лидером по производству пасты. Единственный ее производственный актив в России – завод по производству пасты и хлеба для сэндвичей – расположен в Солнечногорске Московской области. Этот завод вошел в состав компании в 2003 г. после приобретения компанией Barilla французского производителя хлебобулочных изделий Harry's. В 2015 г. на нем компания запустила производство пасты в России.