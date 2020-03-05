РФПИ хочет стать партнером итальянской Barilla по расширению бизнеса в России

Новый проект позволит укрепить позиции на российском рынке, объяснял ранее «Ведомостям» вице-президент Barilla в России и СНГ Михаил Путилин. Сначала Barilla построит мельницу мощностью 700 т муки в сутки примерно за 2,5 года, а затем – второй завод. Это позволит удвоить производство макарон (мощность завода в Солнечногорске – 74 000 т в год) и получать сырье стабильно высокого качества, говорил он.