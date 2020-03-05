РФПИ хочет стать партнером итальянской Barilla по расширению бизнеса в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) хочет стать соинвестором в проекте итальянской компании Barilla по расширению бизнеса в России. Это сообщил «Ведомостям» представитель фонда и подтвердил представитель Barilla.
Barilla построит в подмосковной особой экономической зоне «Ступино-квадрат» (проект MR Group) мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы и второй завод по производству макарон. Инвестиции – более $130 млн. Сейчас идут переговоры, сообщили представители обеих компаний. Какие варианты сделки обсуждаются, они не уточняют.
Итальянская Barilla – мировой лидер по производству макарон. Пока у нее одна площадка в России – завод по производству макарон и хлеба для сэндвичей в подмосковном Солнечногорске. Выручка «Барилла рус» в 2018 г. – 5,2 млрд руб., чистая прибыль – 432,5 млн, по данным «СПАРК-Интерфакса».
Новый проект позволит укрепить позиции на российском рынке, объяснял ранее «Ведомостям» вице-президент Barilla в России и СНГ Михаил Путилин. Сначала Barilla построит мельницу мощностью 700 т муки в сутки примерно за 2,5 года, а затем – второй завод. Это позволит удвоить производство макарон (мощность завода в Солнечногорске – 74 000 т в год) и получать сырье стабильно высокого качества, говорил он.
РФПИ создан в 2011 г. для инвестиций в российские компании вместе с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд инвестировал в ритейлера «Детский мир», маркетплейс Aliexpress в России, медицинскую группу «Мать и дитя», фармкомпанию «Герофарм» и др. Есть у фонда и сельскохозяйственные проекты – молочные комплексы таиландской CP Group и вьетнамской TH Group, производитель говядины Orenbeef (принадлежит итальянской Inalca).
Представитель РФПИ объяснил интерес к Barilla тем, что продажи компании уже несколько лет растут и она входит в тройку лидеров. Запуск нового производства позволит увеличить продажи и долю рынка в России, верит он.
Такой проект может быть интересен для финансового инвестора, говорит партнер «НЭО центра» Инна Гольфанд. Мельница и новый завод с учетом уже налаженного сбыта и известного бренда Barilla сделают весь бизнес более рентабельным за счет вертикальной интеграции. В России сейчас мало современных мукомольных производств, и производителям макарон порой не хватает муки стабильного качества.
Пока инвестиции непрофильных инвесторов на этом рынке редкость, говорит руководитель крупного макаронного производителя. По его словам, рынок практически не растет, а рентабельность чистой прибыли невысока. По данным Euromonitor International, продажи макарон в 2019 г. в России остались практически неизменными по сравнению с 2018 г. – на уровне 1,1 млн т.
Но в ближайшие годы крупные компании будут увеличивать производство и долю рынка, а небольшие – сокращать, прогнозирует руководитель крупного макаронного производителя. Это связано с тем, что крупные производители совершенствуют ассортимент, у них хорошее соотношение цены и качества, считает он.