McDonald's в России готовится работать только навынос и доставку

Бесконтактное обслуживание также доступно на сервисах «МакАвто» и «МакДоставка», отмечает McDonald's. По новым правилам, на пакете с продукцией будет размещаться специальный стикер с температурой курьера. Всем сотрудникам McDonald's перед выходом на смену измеряют температуру тела и они должны мыть руки не менее одного раза в час, рассказали в компании. Кроме того, поверхности, с которым соприкасаются клиенты, дезинфицируют каждый час, а в зоне выдачи заказа размещены диспенсеры с антисептиком.