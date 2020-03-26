McDonald's в России готовится работать только навынос и доставку
С 28 марта McDonald's в России начнет переход на бесконтактную работу навынос и доставку. Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов. Такие ограничения будут введены в Москве и Московской области, а также в других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов, сообщает пресс-служба компании.
В рамках борьбы с распространением коронавируса в McDonald's заказы будут выдавать без прямого контакта. Как пояснили в пресс-службе, сотрудник будет называть номер заказа и делать шаг назад, чтобы обеспечить рекомендованную безопасную дистанцию не менее 1 м. Клиентам рекомендуется оплачивать заказ безналичным и бесконтактным способами.
Бесконтактное обслуживание также доступно на сервисах «МакАвто» и «МакДоставка», отмечает McDonald's. По новым правилам, на пакете с продукцией будет размещаться специальный стикер с температурой курьера. Всем сотрудникам McDonald's перед выходом на смену измеряют температуру тела и они должны мыть руки не менее одного раза в час, рассказали в компании. Кроме того, поверхности, с которым соприкасаются клиенты, дезинфицируют каждый час, а в зоне выдачи заказа размещены диспенсеры с антисептиком.
Всего в России 737 McDonald's, в российском подразделении американской компании работает более 60 000 сотрудников.