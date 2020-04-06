Пассажиропоток в российских аэропортах практически иссяк

Развитие ситуации в российских аэропортах отстает от европейских примерно на неделю. 23 марта Россия находилась на кривой падения пассажиропотока там, где Европа была 16 марта, отмечалось в сообщении МАА. В ближайшее время, когда завершится возвращение российских туристов из-за рубежа, международное авиасообщение в стране прекратится.