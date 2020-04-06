Пассажиропоток в российских аэропортах практически иссяк
Пассажиропоток 33 крупнейших аэропортов России снизился на 89% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА). По данным ассоциации, российская авиационная отрасль фактически догнала по показателям объемов европейскую.
Развитие ситуации в российских аэропортах отстает от европейских примерно на неделю. 23 марта Россия находилась на кривой падения пассажиропотока там, где Европа была 16 марта, отмечалось в сообщении МАА. В ближайшее время, когда завершится возвращение российских туристов из-за рубежа, международное авиасообщение в стране прекратится.
Ведущими региональными аэропортами в России владеют холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, «Базэл аэро» Олега Дерипаски и «Новапорт» Романа Троценко. Некоторые авиакомпании сократили и внутренние авиаперевозки из-за низкой загруженности. Например, лоукостер «Победа» с 1 апреля до 31 мая отменил все внутренние рейсы.
Аналогичная ситуация складывается во многих других странах. Несколько зарубежных авиакомпаний уже полностью приостановили полеты из-за коронавируса. Например, Emirates и Etihad. Приостановку полетов не исключают и крупнейшие европейские перевозчики – Ryanair, Lufthansa, ЕasyJet и Wizz Air.