WSJ: cаудовский PIF выкупил акции четырех нефтяных компаний на $1 млрд

PIF – крупнейший суверенный фонд Саудовский Аравии. Инвестфонд был создан в 1971 г. для стимулирования исключительно собственной экономики. В 2016 г. наследный принц Мухаммад ибн Салман анонсировал программу экономических реформ Saudi Vision-2030. Согласно ей, PIF должен стать самым крупным суверенным фондом в мире с активами $2 трлн и инвестициями по всему миру. Фонд финансирует десятки проектов в крупных странах мира, в том числе – в России и США.