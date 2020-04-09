WSJ: cаудовский PIF выкупил акции четырех нефтяных компаний на $1 млрд
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) выкупил акции четырех нефтегазовых европейских компаний на сумму около $1 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами сделок.
Собеседники издания рассказали, что в последние недели PIF приобрел акции англо-голландской Royal Dutch Shell, норвежской Equinor, итальянской Eni и французской Total. Источники WSJ считают, что скупка акций саудитами будет продолжаться и дальше. По данным издания, фонд приобрел около 14,5 млн акций Equinor за $200 млн и его доля в компании теперь составляет 3,4%. В Royal Dutch Shell доля PIF достигла 2,17%, в Total – 1,87 %, в Eni – 0,49%.
Как пишет газета, Эр-Рияд для скупки акций воспользовался снижением котировок из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. По данным WSJ, с начала 2019 г. акции Equinor потеряли в цене 23%, Royal Dutch Shell – 35%, Total – 31%, а Eni – 33%. Баррель нефти марки Brent подешевел в текущем году на 52%.
PIF – крупнейший суверенный фонд Саудовский Аравии. Инвестфонд был создан в 1971 г. для стимулирования исключительно собственной экономики. В 2016 г. наследный принц Мухаммад ибн Салман анонсировал программу экономических реформ Saudi Vision-2030. Согласно ей, PIF должен стать самым крупным суверенным фондом в мире с активами $2 трлн и инвестициями по всему миру. Фонд финансирует десятки проектов в крупных странах мира, в том числе – в России и США.