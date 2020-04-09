Рубль укрепился на новостях о переговорах Москвы и Саудовской Аравии
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на новостях о переговорах Москвы и Саудовской Аравии о сделке по сокращению добычи нефти. К 17.48 мск доллар на Московской бирже стоил 73,25 руб., подешевев на 1,42 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 80,05 руб. (-1,48 руб.).
К 17.55 мск доллар стоил 73,08 руб. Евро – 79,87 руб.
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. к этому времени стоил $35,48, подорожав на 7,44%. Нефть WTI – $27,44 за баррель, подорожав на +8,54%.
Участники ОПЕК+ 9 апреля в формате видеоконференции обсудят будущее соглашения о сокращении добычи нефти. Члены ОПЕК и их партнеры рассчитывают, что к сделке присоединятся новые страны, в том числе США и Канада. Reuters со ссылкой на источник пишет, что Россия и Саудовская Аравия сумели устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению добычи нефти.
Предыдущее соглашение ОПЕК распалось в начале марта 2020 г. из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией. Стороны не смогли договорится об условиях продления сделки ОПЕК+ и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цены нефти марки Brent упали сразу на 30%, обновив максимум с 1991 г., а за квартал нефть марки Brent подешевела почти в три раза.