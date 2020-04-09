Рубль укрепился на новостях о переговорах Москвы и Саудовской Аравии

Предыдущее соглашение ОПЕК распалось в начале марта 2020 г. из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией. Стороны не смогли договорится об условиях продления сделки ОПЕК+ и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цены нефти марки Brent упали сразу на 30%, обновив максимум с 1991 г., а за квартал нефть марки Brent подешевела почти в три раза.