«Кухня на районе» начала доставку из «Азбуки вкуса»

Крупнейшим владельцем «Кухни на районе» с долей в 25,8%, по данным ЕГРЮЛ, является ООО «ПИК-инвестпроект», «дочка» девелопера ПИК. Другие два крупных собственника – основатели Рокетбанка Олег Козырев и Алексей Колесников с 23,6% долей у каждого. Еще 12% – у управляющего партнера АФК «Система» Максима Янпольского, 10% – у венчурного инвестора и сооснователя Qiwi Сергея Солонина.