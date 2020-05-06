«Кухня на районе» начала доставку из «Азбуки вкуса»
Московский сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» 5 мая впервые начал работать с продовольственным ритейлером – «Азбукой вкуса». Об этом «Ведомостям» сообщили представители компаний.
До этого «Кухня на районе» продавала продукты из собственного ассортимента. Теперь сервис добавил около 25 товаров под торговой маркой ритейлера «Просто Азбука»: молочные продукты, бакалею, яйца и др. В будущем ассортимент расширится, сообщили представители обеих компаний. «Кухня на районе» видит растущий спрос потребителей на быструю доставку продуктов, заявил сооснователь сервиса Кирилл Родин.
Крупнейшим владельцем «Кухни на районе» с долей в 25,8%, по данным ЕГРЮЛ, является ООО «ПИК-инвестпроект», «дочка» девелопера ПИК. Другие два крупных собственника – основатели Рокетбанка Олег Козырев и Алексей Колесников с 23,6% долей у каждого. Еще 12% – у управляющего партнера АФК «Система» Максима Янпольского, 10% – у венчурного инвестора и сооснователя Qiwi Сергея Солонина.
Пока доставка из «Азбуки вкуса» доступна для заказа через партнерский сервис в нескольких районах Москвы: Марьина Роща, Беговой, Бутырский, Савеловский и Тимирязевский. Впоследствии она заработает и в других районах присутствия сервиса – их более 30, сообщил представитель «Кухни на районе».
Для «Азбуки вкуса» это не первое партнерство с сервисом быстрой доставки. По похожей модели сеть работает с «Яндекс.Лавкой», «Яндекс.Едой» и Delivery Club.