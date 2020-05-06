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«Кухня на районе» начала доставку из «Азбуки вкуса»

Ведомости

Московский сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» 5 мая впервые начал работать с продовольственным ритейлером – «Азбукой вкуса». Об этом «Ведомостям» сообщили представители компаний.

До этого «Кухня на районе» продавала продукты из собственного ассортимента. Теперь сервис добавил около 25 товаров под торговой маркой ритейлера «Просто Азбука»: молочные продукты, бакалею, яйца и др. В будущем ассортимент расширится, сообщили представители обеих компаний. «Кухня на районе» видит растущий спрос потребителей на быструю доставку продуктов, заявил сооснователь сервиса Кирилл Родин.

Крупнейшим владельцем «Кухни на районе» с долей в 25,8%, по данным ЕГРЮЛ, является ООО «ПИК-инвестпроект», «дочка» девелопера ПИК. Другие два крупных собственника – основатели Рокетбанка Олег Козырев и Алексей Колесников с 23,6% долей у каждого. Еще 12% – у управляющего партнера АФК «Система» Максима Янпольского, 10% – у венчурного инвестора и сооснователя Qiwi Сергея Солонина.

Пока доставка из «Азбуки вкуса» доступна для заказа через партнерский сервис в нескольких районах Москвы: Марьина Роща, Беговой, Бутырский, Савеловский и Тимирязевский. Впоследствии она заработает и в других районах присутствия сервиса – их более 30, сообщил представитель «Кухни на районе».

Для «Азбуки вкуса» это не первое партнерство с сервисом быстрой доставки. По похожей модели сеть работает с «Яндекс.Лавкой», «Яндекс.Едой» и Delivery Club.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных