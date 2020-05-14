«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

Согласно расчетам Демина, тариф на транспортировку нефти «Роснефти» на ее российские НПЗ составляет 16,8% от стоимости нефти на внутреннем рынке, а прокачка на экспорт — от 11,9 до 16,7% от стоимости сырья в зависимости от направления поставки (в среднем — 13,4%). В январе-мае средняя стоимость прокачки составила 1719 руб. за тонну, максимальная — 2400 руб. при поставках через Усть-Лугу. При этом минимальные цены на внутрироссийские и экспортные поставки нефти в течение 2020 г. не опускались ниже 6957 руб. и 8925 руб. за тонну, соответственно, то есть находились на значительно большем уровне, чем говорил Сечин (1200 руб.), утверждал Демин. В 2008 г. внутри страны среднегодовая цена на нефть составила 8250 руб. за тонну, а на экспорт — 16 832 руб. (при среднегодовом курсе 24,87 руб./$), сказал представитель «Транснефти». Демин выразил сожаление, что Сечин на самом высоком уровне назвал цифры, предварительно не связавшись с «Транснефтью» для уточнения исходных данных для расчетов, таких как курс рубля, стоимость нефти и величина тарифа.