«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал просьбу главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина снизить почти вдвое тарифы трубопроводной монополии, пишет РБК. На встрече с президентом Владимиром Путиным 12 мая топ-менеджер нефтяной госкомпании объяснил соответствующую просьбу тем, что расходы на транспорт сейчас составляют около 32% от стоимости нефти. «Вся сенсационность заявления о транспортном тарифе в треть от стоимости нефти зиждется на удивительном непонимании разницы между тоннами и баррелями, использованными в расчетах», — заявил Демин.
На встрече с Путиным Сечин заявил, что в 2008 г. стоимость нефти в рублях составляла около 1100 руб., сейчас — 1200 руб. При этом тариф «Транснефти» на прокачку за это время увеличился с 822 до 2100 руб. за тонну на 100 км. В результате расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти, что «чувствительно» для компании, объяснял Сечин.
Стоимость транспортировки нефти действительно рассчитывается в рублях за тонну нефти на 100 км, подтвердил Демин. Однако по его словам, Сечин приводил стоимость сырья за баррель, а не за тонну нефти и без учета разницы курса доллара по годам. Из-за этого эксперты компании пришли к некорректным результатам, считает представитель «Транснефти».
Согласно расчетам Демина, тариф на транспортировку нефти «Роснефти» на ее российские НПЗ составляет 16,8% от стоимости нефти на внутреннем рынке, а прокачка на экспорт — от 11,9 до 16,7% от стоимости сырья в зависимости от направления поставки (в среднем — 13,4%). В январе-мае средняя стоимость прокачки составила 1719 руб. за тонну, максимальная — 2400 руб. при поставках через Усть-Лугу. При этом минимальные цены на внутрироссийские и экспортные поставки нефти в течение 2020 г. не опускались ниже 6957 руб. и 8925 руб. за тонну, соответственно, то есть находились на значительно большем уровне, чем говорил Сечин (1200 руб.), утверждал Демин. В 2008 г. внутри страны среднегодовая цена на нефть составила 8250 руб. за тонну, а на экспорт — 16 832 руб. (при среднегодовом курсе 24,87 руб./$), сказал представитель «Транснефти». Демин выразил сожаление, что Сечин на самом высоком уровне назвал цифры, предварительно не связавшись с «Транснефтью» для уточнения исходных данных для расчетов, таких как курс рубля, стоимость нефти и величина тарифа.
«В связи с заявлением, распространенным пресс-службой «Транснефти» и запросами, поступившими в связи с этим от СМИ, считаем возможным лишь заметить, что любой комментарий в отношении вопроса, по которому дано поручение президента, представляется излишним и некорректным», — заявили РБК в пресс-службе «Роснефти». На просьбу Сечина привести тарифы транспортных монополий «в соответствие» к текущим ценам на рынке Путин ответил: «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это». Президент также спросил, есть ли у главы «Роснефти» письменные предложения, и услышав положительный ответ, сказал: «Хорошо, договорились».