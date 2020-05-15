«Яндекс.Лавка» сообщила о сбое

Сервис быстрой доставки продуктов «Яндекс.Лавка» в первой половине дня 15 мая работает с перебоями, на это обратили внимание два сотрудника «Ведомостей». Сервис при попытке заказа выдает сообщение «Рядом с этим адресом пока нет «Лавки», хотя адрес входит в зону покрытия сервиса.