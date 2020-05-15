«Яндекс.Лавка» сообщила о сбое
Сервис быстрой доставки продуктов «Яндекс.Лавка» в первой половине дня 15 мая работает с перебоями, на это обратили внимание два сотрудника «Ведомостей». Сервис при попытке заказа выдает сообщение «Рядом с этим адресом пока нет «Лавки», хотя адрес входит в зону покрытия сервиса.
Представитель «Яндекс.Лавки» сказал, что «некоторые пользователи сегодня утром могли сталкиваться с недоступностью сервиса». Сейчас, по его данным, работоспособность восстановлена. Он не уточнил, какой доли пользователей коснулись проблемы с работой сервиса.
«Яндекс.Лавка» — шестой по обороту сервис доставки продуктов, по оценке Infoline за I квартал 2020 г. Аналитики оценивают оборот в 900 млн руб. за квартал, число заказов — 900 000.