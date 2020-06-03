Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек
Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5-6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров. Он связал это с тем, что из-за самоизоляции не все компании смогли юридически оформить увольнение сотрудников, банкротства и закрытия. Многие из тех, кто потерял работу, не встают на биржу труда, так как не видят в этом смысла.
Захаров допустил, что к осени реальная безработица в России может вырасти до 20 млн человек. «Сейчас они (компании — «Ведомости.) выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы», — сказал он.
Сегодня министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил число официально зарегистрированных безработных в России. На данный момент безработными признаны 2,2 млн человек, передает «РИА Новости». В апреле председатель Счетной палаты Алексей Кудрин допускал, что число безработных в России может увеличиться до 8 млн человек и сохраниться на таком уровне вплоть до конца года.