Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек

Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5-6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров. Он связал это с тем, что из-за самоизоляции не все компании смогли юридически оформить увольнение сотрудников, банкротства и закрытия. Многие из тех, кто потерял работу, не встают на биржу труда, так как не видят в этом смысла.