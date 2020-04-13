Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Падение российского ВВП из-за кризиса скорее будет ближе к 5%, сказал Кудрин, подчеркнув, что очень трудно давать строгие оценки и что есть большой разброс прогнозов от различных организаций. «Есть, кто считает, что, если цена на нефть будет $35, будет даже минимальный положительный рост», – отметил он. При этом Высшая школа экономики дает консенсус по снижению темпов роста ВВП России в 2%, добавил Кудрин. «Это существенно оптимистичнее, чем было в 2009 г., тогда было снижение 7,9%», – напомнил он.