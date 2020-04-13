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Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

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Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.

«По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года», – сказал он. Затем будет перезапуск экономики, рост спроса и потребления, число безработных снизится, малый и средний бизнес возобновит работу, прогнозирует председатель Счетной палаты.

Падение российского ВВП из-за кризиса скорее будет ближе к 5%, сказал Кудрин, подчеркнув, что очень трудно давать строгие оценки и что есть большой разброс прогнозов от различных организаций. «Есть, кто считает, что, если цена на нефть будет $35, будет даже минимальный положительный рост», – отметил он. При этом Высшая школа экономики дает консенсус по снижению темпов роста ВВП России в 2%, добавил Кудрин. «Это существенно оптимистичнее, чем было в 2009 г., тогда было снижение 7,9%», – напомнил он.

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Федеральный бюджет будет дефицитным, рост экономики обнулится, а число бедных, возможно, вырастет

Снижение мирового ВВП, даже по самым смелым оценкам, прогнозируется около 2%, добавил Кудрин. «Это пока очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 г.», – сказал он, отметив, что многие в своих оценках допускают нулевой рост или минимальные положительные значения.

В интервью РБК Алексей Кудрин также предложил на время кризиса увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице, а также дотировать компании на выплату зарплат. Председатель Счетной палаты заявил, что российское государство способно мобилизовать на это деньги.

В начале марта Кудрин дал прогноз развития российской экономики при обвалившихся ценах на нефть. Тогда он сказал, что Россия в 2020 г. может столкнуться с ростом уровня бедности, дефицитом бюджета и нулевым ростом экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных