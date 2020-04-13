Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице на время кризиса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице, об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК. «Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привезти его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил пособие по безработице», — сказал он.
Кудрин также посчитал нужным дотации бизнесу на выплаты зарплат. Для этого, по его словам, можно воспользоваться опытом западных стран. У России есть деньги на такую поддержку бизнеса, заявил председатель Счетной палаты. «Это большие деньги, это может быть сотни миллиардов рублей, может быть больше триллиона. Сегодня я думаю, наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, будь то ФНБ, будь то на финансовых рынках», — отметил Кудрин.
По его словам, это возможно даже несмотря на «очень повышенные» финансовые обязательства государства в последние месяцы из-за предложенного президентом пакета социальных мер, который поднял расходы бюджета на 400-600 млрд руб. в ближайшие годы. «Даже это можно исполнять в полной мере и добавить ресурсов в размерах от триллиона до трех, скорее всего, 2-3 трлн руб. на поддержку бизнеса, чтобы они прошли лучше этот сложный период», — заверил Алексей Кудрин.
На борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП), объявил 1 апреля премьер Михаил Мишустин. Дополнительно около 30 млрд руб. премьер обещал направить на повышение максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ, постановление правительства о приравнивании двух величин уже вступило в силу.