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Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице на время кризиса

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице, об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК. «Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привезти его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил пособие по безработице», — сказал он.

Кудрин также посчитал нужным дотации бизнесу на выплаты зарплат. Для этого, по его словам, можно воспользоваться опытом западных стран. У России есть деньги на такую поддержку бизнеса, заявил председатель Счетной палаты. «Это большие деньги, это может быть сотни миллиардов рублей, может быть больше триллиона. Сегодня я думаю, наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, будь то ФНБ, будь то на финансовых рынках», — отметил Кудрин.

По его словам, это возможно даже несмотря на «очень повышенные» финансовые обязательства государства в последние месяцы из-за предложенного президентом пакета социальных мер, который поднял расходы бюджета на 400-600 млрд руб. в ближайшие годы. «Даже это можно исполнять в полной мере и добавить ресурсов в размерах от триллиона до трех, скорее всего, 2-3 трлн руб. на поддержку бизнеса, чтобы они прошли лучше этот сложный период», — заверил Алексей Кудрин.

Ранее по теме: Антикризисных мер мало для спасения экономики

На борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП), объявил 1 апреля премьер Михаил Мишустин. Дополнительно около 30 млрд руб. премьер обещал направить на повышение максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ, постановление правительства о приравнивании двух величин уже вступило в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных