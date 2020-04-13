Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице на время кризиса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице, об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК. «Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привезти его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил пособие по безработице», — сказал он.