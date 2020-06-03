Польский регулятор грозится оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро
Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против «Газпромa» из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по «Северному потоку — 2», говорится в сообщении ведомства.
В 2018 г. UOKiK обвинил шесть компаний в финансировании строительства «Северного потока — 2» без согласия руководителя регулятора. Претензии были предъявлены «Газпрому», швейцарской компании Engie Energy и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall. UOKiK напоминает, что в начале 2020 г. направил запрос в «Газпром» с требованием предоставить контракты, заключенные с компаниями, участвующими в разбирательстве, но не получил их. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.
Проект »Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Трубопровод должен соединить Россию с Германией, часть его проложена по дну Балтийского моря. Против газопровода активно выступают США, Украина и отдельные страны ЕС, в частности Польша.
В декабре 2019 г. Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2» и потребовал от европейских компаний, осуществляющих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas подчинилась этим требованиям. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия может построить «Северный поток — 2» самостоятельно, без привлечения зарубежных партнеров, однако на это потребуется больше времени.