Польский регулятор грозится оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро

В 2018 г. UOKiK обвинил шесть компаний в финансировании строительства «Северного потока — 2» без согласия руководителя регулятора. Претензии были предъявлены «Газпрому», швейцарской компании Engie Energy и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall. UOKiK напоминает, что в начале 2020 г. направил запрос в «Газпром» с требованием предоставить контракты, заключенные с компаниями, участвующими в разбирательстве, но не получил их. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.