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Польский регулятор грозится оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро

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Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против «Газпромa» из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по «Северному потоку — 2», говорится в сообщении ведомства.

В частности, UOKiK грозится оштрафовать «Газпром» на сумму до 50 млн евро за непредоставление информации независимо от результатов расследования. Пресс-служба «Газпрома» сообщила «Интерфаксу», что компания ответила на запрос польского регулятора еще в феврале.

В 2018 г. UOKiK обвинил шесть компаний в финансировании строительства «Северного потока — 2» без согласия руководителя регулятора. Претензии были предъявлены «Газпрому», швейцарской компании Engie Energy и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall. UOKiK напоминает, что в начале 2020 г. направил запрос в «Газпром» с требованием предоставить контракты, заключенные с компаниями, участвующими в разбирательстве, но не получил их. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.

Проект »Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Трубопровод должен соединить Россию с Германией, часть его проложена по дну Балтийского моря. Против газопровода активно выступают США, Украина и отдельные страны ЕС, в частности Польша.

В декабре 2019 г. Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2» и потребовал от европейских компаний, осуществляющих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas подчинилась этим требованиям. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия может построить «Северный поток — 2» самостоятельно, без привлечения зарубежных партнеров, однако на это потребуется больше времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных