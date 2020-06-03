«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике

В письме Сечин предлагает обязать участников этих аукционов иметь проекты с добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Севморпути на российских газовозах ледового класса, пишет РБК. Такие газовозы недавно стала разрабатывать судоверфь «Звезда». Предложенные обязательства позволят выполнить майский указ президента Владимира Путина – увеличить грузопоток по Севморпути до 80 млн т к 2024 г. (в прошлом году грузопоток был на уровне 31,5 млн т), отмечается в письме.