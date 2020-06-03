«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике
«Роснефть» по проекту «Восток ойл» может начать добывать в Арктике газ, пишет РБК со ссылкой на письмо главного исполнительного директора компании Игоря Сечина премьеру Михаилу Мишустину. В письме, которое было написано в апреле, Сечин предложил выставить на аукцион три газовых месторождения в арктической зоне. Речь идет о таких месторождениях Красноярского края, как Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское с суммарными запасами 128 млрд куб. м газа. Они расположены недалеко от участков, принадлежащих проекту «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», говорится в документе.
Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердил РБК подлинность письма. «Компания не комментирует переписку с федеральными органами исполнительной власти, рыночные слухи и спекуляции», – прокомментировал документ в пресс-службе «Роснефти».
В письме Сечин предлагает обязать участников этих аукционов иметь проекты с добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Севморпути на российских газовозах ледового класса, пишет РБК. Такие газовозы недавно стала разрабатывать судоверфь «Звезда». Предложенные обязательства позволят выполнить майский указ президента Владимира Путина – увеличить грузопоток по Севморпути до 80 млн т к 2024 г. (в прошлом году грузопоток был на уровне 31,5 млн т), отмечается в письме.