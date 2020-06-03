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«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике

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«Роснефть» по проекту «Восток ойл» может начать добывать в Арктике газ, пишет РБК со ссылкой на письмо главного исполнительного директора компании Игоря Сечина премьеру Михаилу Мишустину. В письме, которое было написано в апреле, Сечин предложил выставить на аукцион три газовых месторождения в арктической зоне. Речь идет о таких месторождениях Красноярского края, как Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское с суммарными запасами 128 млрд куб. м газа. Они расположены недалеко от участков, принадлежащих проекту «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», говорится в документе.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердил РБК подлинность письма. «Компания не комментирует переписку с федеральными органами исполнительной власти, рыночные слухи и спекуляции», – прокомментировал документ в пресс-службе «Роснефти».

Как отмечает РБК, ресурсы «Восток ойл», которые «Роснефть» будет реализовывать вместе с «Нефтегазхолдингом», оцениваются в более чем 2 трлн куб. м газа, из них 0,5 трлн куб. м – это запасы на балансе месторождений, которые находятся в разработке.

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В письме Сечин предлагает обязать участников этих аукционов иметь проекты с добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Севморпути на российских газовозах ледового класса, пишет РБК. Такие газовозы недавно стала разрабатывать судоверфь «Звезда». Предложенные обязательства позволят выполнить майский указ президента Владимира Путина – увеличить грузопоток по Севморпути до 80 млн т к 2024 г. (в прошлом году грузопоток был на уровне 31,5 млн т), отмечается в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных