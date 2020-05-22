Как выросла «Роснефть» при Сечине

Если бы политика приватизации продолжилась, в итоге мы бы увидели дальнейшее сокращение активов «Роснефти», говорит ведущий аналитик Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков. «В начале 2000-х приходят новые политические элиты, и им тоже нужны активы. А где их взять? И тут возникает вопрос, что надо как-то перераспределить собственность. Но есть ограничение в виде некого негласного договора, который вероятно был: что крупные бизнесмены не лезут в политику, а власть не трогает крупных бизнесменов. Если мы посмотрим на нефтяную отрасль и в целом, то ни у кого, кроме, наверное, Ходорковского, как-то жестко активы не отбирали, из тех, кто соблюдал бы неформальное соглашение» , – говорит эксперт.