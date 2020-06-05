Нефть марки Brent подорожала на ожиданиях встречи представителей ОПЕК+

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз Бин Салман сообщил Reuters о планах провести встречи ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня, сейчас ведется работа по координированию будущей встречи. Предметом обсуждения должно стать продление сокращений добычи нефти, сообщают источники Reuters. Они отмечают, что одним из условий продления первоначальных договоренностей должно стать их соблюдение всеми участвующими странами. На последующем соблюдении майских квот настаивали Саудовская Аравия и Россия, три страны, которые не полностью выполнили план по сокращению добычи (Ангола, Нигерия и Казахстан), заявили о готовности следовать соглашению, сообщал ранее Bloomberg.