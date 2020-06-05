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Нефть марки Brent подорожала на ожиданиях встречи представителей ОПЕК+

Ведомости

Нефть марки Brent с поставками в августе на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) достигла цены в $41,76 за баррель к 16.35 мск. За день цена Brent выросла на 4,4%. Она преодолела отметку в $42 в 15.34, в 15.42 был заключен контракт по цене в $42,37 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов марки WTI на ICE выросла до $38.83 за баррель, цена выросла на 3,79%. В 15.41 цена WTI также достигла пиковой отметки в $39,47 за баррель.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз Бин Салман сообщил Reuters о планах провести встречи ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня, сейчас ведется работа по координированию будущей встречи. Предметом обсуждения должно стать продление сокращений добычи нефти, сообщают источники Reuters. Они отмечают, что одним из условий продления первоначальных договоренностей должно стать их соблюдение всеми участвующими странами. На последующем соблюдении майских квот настаивали Саудовская Аравия и Россия, три страны, которые не полностью выполнили план по сокращению добычи (Ангола, Нигерия и Казахстан), заявили о готовности следовать соглашению, сообщал ранее Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных