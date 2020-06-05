Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

Ростуризм с сентября 2018 г. до настоящего времени находился в ведении Минэкономразвития, надзорные функции находились непосредственно у министерства. О планах передать контроль за Ростуризмом ранее сообщал «Интерфакс», источники агентства заявляли, что он будет подчиняться вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.