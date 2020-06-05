Путин передал Ростуризм в подчинение правительству
Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом функции надзора за деятельностью туроператоров. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, это делается для совершенствования государственного управления в сфере туризма, повышении эффективности отрасли и для оптимизации власти.
Ростуризм с сентября 2018 г. до настоящего времени находился в ведении Минэкономразвития, надзорные функции находились непосредственно у министерства. О планах передать контроль за Ростуризмом ранее сообщал «Интерфакс», источники агентства заявляли, что он будет подчиняться вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Помимо Ростуризма, в числа агентств и служб, руководство которыми осуществляет правительства, входят Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, Рособрнадзор, Росреестр, Росрезерв и Ростехнадзор. Также правительству напрямую подчиняются Федеральное медико-биологическое агентство, агентства по делам молодежи и национальностей.