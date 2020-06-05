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Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

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Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом функции надзора за деятельностью туроператоров. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, это делается для совершенствования государственного управления в сфере туризма, повышении эффективности отрасли и для оптимизации власти.

Ростуризм с сентября 2018 г. до настоящего времени находился в ведении Минэкономразвития, надзорные функции находились непосредственно у министерства. О планах передать контроль за Ростуризмом ранее сообщал «Интерфакс», источники агентства заявляли, что он будет подчиняться вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Помимо Ростуризма, в числа агентств и служб, руководство которыми осуществляет правительства, входят Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, Рособрнадзор, Росреестр, Росрезерв и Ростехнадзор. Также правительству напрямую подчиняются Федеральное медико-биологическое агентство, агентства по делам молодежи и национальностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных