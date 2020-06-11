Суд ЕС разрешил авиакомпаниям не платить за задержки из-за дебоширов
Авиакомпании могут не выплачивать клиентам компенсации за задержки рейсов, вызванные дебоширами на борту, постановил Европейский суд в Люксембурге. Рассмотренное дело касалось рейса португальской авиакомпании TAP, на котором один из пассажиров укусил другого, передает Bloomberg.
Самолет TAP следовал из Бразилии в Норвегию с остановкой в Лиссабоне, но из-за агрессивного поведения пассажира борт приземлился в другой воздушной гавани. В результате самолет прибыл в Лиссабон с опозданием в несколько часов, из-за чего многие пассажиры опоздали на свои следующие рейсы. Авиакомпания отказалась платить им компенсацию, сославшись на «чрезвычайные обстоятельства». Суд в Люксембурге признал «буйное поведение» пассажира таким обстоятельством, позволяющим компании не платить компенсации.
Европейский суд ранее постановил, что пассажиры имеют право на компенсацию в случае прибытия рейса на три или более часов позднее запланированного времени прилета, за исключением чрезвычайных обстоятельств.