РЖД назвала дату возвращения «Сапсанов» к обычному расписанию

Часть поездов по-прежнему отменена. Это касается поездов, связывающих столицу с Воронежем, Кировом, Калининградом, Липецком и рядом других городов. В мае компания возобновила продажи билетов на поезда за 90 дней до отправления. Сначала это изменение коснулось 50 пар поездов. По мере улучшения эпидемической ситуации список будет расширен. 29 мая в компании перестали продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции.