РЖД назвала дату возвращения «Сапсанов» к обычному расписанию
Возобновляется движение поездов в Анапу из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска, в Сочи – из Мурманска, Смоленска, Брянска и Череповца. В начале июля в расписание вернется поезд Воркута – Новороссийск, а также Тамбов – Адлер.
Часть поездов по-прежнему отменена. Это касается поездов, связывающих столицу с Воронежем, Кировом, Калининградом, Липецком и рядом других городов. В мае компания возобновила продажи билетов на поезда за 90 дней до отправления. Сначала это изменение коснулось 50 пар поездов. По мере улучшения эпидемической ситуации список будет расширен. 29 мая в компании перестали продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции.