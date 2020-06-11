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РЖД назвала дату возвращения «Сапсанов» к обычному расписанию

Ведомости

С 24 июня РЖД восстановит движение 12 скоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Они были отменены 13 апреля в связи с распространением коронавируса. В расписание вернутся и другие поезда по многим направлениям, сообщает сайт РЖД.

Возобновляется движение поездов в Анапу из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска, в Сочи – из Мурманска, Смоленска, Брянска и Череповца. В начале июля в расписание вернется поезд Воркута – Новороссийск, а также Тамбов – Адлер.

Часть поездов по-прежнему отменена. Это касается поездов, связывающих столицу с Воронежем, Кировом, Калининградом, Липецком и рядом других городов. В мае компания возобновила продажи билетов на поезда за 90 дней до отправления. Сначала это изменение коснулось 50 пар поездов. По мере улучшения эпидемической ситуации список будет расширен. 29 мая в компании перестали продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных