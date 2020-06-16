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«Вкусвилл» прокомментировал попадание листовки с агитацией в заказ Delivery Club

Ведомости

Магазин «Вкусвилл» разбирается, как в доставленный сервисом Delivery Club заказ могла попасть листовка с призывом регистрироваться на электронное голосование по поправкам в Конституцию, сообщили в компании. «Мы много раз говорили о том, что "Вкусвилл" вне политики, и наша позиция не изменилась», ‒ заявили в компании. Представитель магазина отметил, что «Вкусвилл» запросил у Delivery Club видео сборки заказа. Delivery Club отказался от комментариев «Ведомостям».

Фотографию листовки с текстом «Голосуй за свое будущее!» опубликовал автор Telegram-канала «Что вы мне рекламируете?» Максим Корольков, внимание на запись обратило издание TJournal. Слово «за» на листовке выделено цветом, также в углу флаера напечатана иконка со словом «да». По словам Королькова, сотрудники Delivery Club объяснили, что листовка ‒ это инициатива «Вкусвилла». Сборщики «Вкусвилла» если и вкладывают что-либо, то делают это во все заказы, случай же с листовкой единичный, заявили в магазине.

Голосование по внесению поправок в Конституцию запланировано на 1 июля, электронное голосование в Москве пройдет с 25 по 30 июля. Ключевое положение предлагаемых поправок позволит действующему президенту Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в пятый раз. Агитация за или против внесения поправок невозможна, заявляла РБК член Центральной избирательной комиссии Майя Гришина, так как закон о проведении голосования предусматривает не агитацию, а информирование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных