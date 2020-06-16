«Вкусвилл» прокомментировал попадание листовки с агитацией в заказ Delivery Club
Магазин «Вкусвилл» разбирается, как в доставленный сервисом Delivery Club заказ могла попасть листовка с призывом регистрироваться на электронное голосование по поправкам в Конституцию, сообщили в компании. «Мы много раз говорили о том, что "Вкусвилл" вне политики, и наша позиция не изменилась», ‒ заявили в компании. Представитель магазина отметил, что «Вкусвилл» запросил у Delivery Club видео сборки заказа. Delivery Club отказался от комментариев «Ведомостям».
Фотографию листовки с текстом «Голосуй за свое будущее!» опубликовал автор Telegram-канала «Что вы мне рекламируете?» Максим Корольков, внимание на запись обратило издание TJournal. Слово «за» на листовке выделено цветом, также в углу флаера напечатана иконка со словом «да». По словам Королькова, сотрудники Delivery Club объяснили, что листовка ‒ это инициатива «Вкусвилла». Сборщики «Вкусвилла» если и вкладывают что-либо, то делают это во все заказы, случай же с листовкой единичный, заявили в магазине.
Голосование по внесению поправок в Конституцию запланировано на 1 июля, электронное голосование в Москве пройдет с 25 по 30 июля. Ключевое положение предлагаемых поправок позволит действующему президенту Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в пятый раз. Агитация за или против внесения поправок невозможна, заявляла РБК член Центральной избирательной комиссии Майя Гришина, так как закон о проведении голосования предусматривает не агитацию, а информирование.