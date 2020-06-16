«Вкусвилл» прокомментировал попадание листовки с агитацией в заказ Delivery Club

Фотографию листовки с текстом «Голосуй за свое будущее!» опубликовал автор Telegram-канала «Что вы мне рекламируете?» Максим Корольков, внимание на запись обратило издание TJournal. Слово «за» на листовке выделено цветом, также в углу флаера напечатана иконка со словом «да». По словам Королькова, сотрудники Delivery Club объяснили, что листовка ‒ это инициатива «Вкусвилла». Сборщики «Вкусвилла» если и вкладывают что-либо, то делают это во все заказы, случай же с листовкой единичный, заявили в магазине.