UC Rusal ответила на предложение Потанина отказаться от части дивидендов

Обсуждение дивидендной политики UC Rusal будет в дальнейшем проходить не публично, а через форматы, прописанные акционерным соглашением, сообщили в компании. UC Rusal сделала такое заявление после предложения президента «Норникеля» Владимира Потанина отказаться от дальнейшей выплаты дивидендов в 2020 г. и ограничить итоговые дивиденды за год $1 млрд.