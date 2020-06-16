UC Rusal ответила на предложение Потанина отказаться от части дивидендов
Обсуждение дивидендной политики UC Rusal будет в дальнейшем проходить не публично, а через форматы, прописанные акционерным соглашением, сообщили в компании. UC Rusal сделала такое заявление после предложения президента «Норникеля» Владимира Потанина отказаться от дальнейшей выплаты дивидендов в 2020 г. и ограничить итоговые дивиденды за год $1 млрд.
Публичная дискуссия по вопросу дивидендов существенно влияет на котировки ценных бумаг, заявили в UC Rusal. Конкретные размеры платежей компания готова рассмотреть после того, как акционеры получат точную информацию о последствиях аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») и о размере ущерба.
UC Rusal владеет 27,8% «Норильского никеля». 11 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Интеррос» Потанина предложил UC Rusal и Crispian (владеет 4,2% «Норникеля») отказаться от части дивидендов. Потанин, по сообщению агентства, заявлял, что авария на ТЭЦ-3 отразится на способности выплачивать дивиденды, а решение о сокращении выплат позволит акционерам проявить солидарность с компанией.