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UC Rusal ответила на предложение Потанина отказаться от части дивидендов

Ведомости

Обсуждение дивидендной политики UC Rusal будет в дальнейшем проходить не публично, а через форматы, прописанные акционерным соглашением, сообщили в компании. UC Rusal сделала такое заявление после предложения президента «Норникеля» Владимира Потанина отказаться от дальнейшей выплаты дивидендов в 2020 г. и ограничить итоговые дивиденды за год $1 млрд.

Публичная дискуссия по вопросу дивидендов существенно влияет на котировки ценных бумаг, заявили в UC Rusal. Конкретные размеры платежей компания готова рассмотреть после того, как акционеры получат точную информацию о последствиях аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») и о размере ущерба.

UC Rusal владеет 27,8% «Норильского никеля». 11 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Интеррос» Потанина предложил UC Rusal и Crispian (владеет 4,2% «Норникеля») отказаться от части дивидендов. Потанин, по сообщению агентства, заявлял, что авария на ТЭЦ-3 отразится на способности выплачивать дивиденды, а решение о сокращении выплат позволит акционерам проявить солидарность с компанией.

Ранее по теме: Акции «Норникеля» подешевели после предложения Потанина ограничить дивиденды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных