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Акции «Норникеля» подешевели после предложения Потанина ограничить дивиденды

Ведомости

Акции «Норильского никеля» подешевели на 2,96% до 19 640 руб. по состоянию на 11:40 мск, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Параллельно подешевели бумаги «Русала», которому принадлежит 27,8% горно-обогатительного комбината. В это же время они торговались на уровне 26 555 руб., снизившись на 3,52%.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин предложил «Русалу» и Crispian не выплачивать дивиденды в течение 2020 г. и ограничить итоговые выплаты за год минимальным уровнем в $1 млрд, так как авария под Норильском может оказать «существенное влияние на финансовые показатели компании».

По данным собеседника агентства, инвестиционная компания «Интеррос» Потанина направила акционерам письмо, в котором сообщила, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию разлива топлива под Норильском, восстановление экологии и репутационного ущерба.

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Сам Потанин в разговоре с «Интерфаксом» сообщил, что ЧП в Норильске «безусловно отразится на "Норникеле", в том числе на его способности выплачивать дивиденды». Решение о сокращении выплат, по его мнению, «позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией». Ущерб от разлива топлива Потанин ранее оценивал в 10 млрд руб. без учета штрафов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных