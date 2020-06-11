Акции «Норникеля» подешевели после предложения Потанина ограничить дивиденды
Акции «Норильского никеля» подешевели на 2,96% до 19 640 руб. по состоянию на 11:40 мск, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Параллельно подешевели бумаги «Русала», которому принадлежит 27,8% горно-обогатительного комбината. В это же время они торговались на уровне 26 555 руб., снизившись на 3,52%.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин предложил «Русалу» и Crispian не выплачивать дивиденды в течение 2020 г. и ограничить итоговые выплаты за год минимальным уровнем в $1 млрд, так как авария под Норильском может оказать «существенное влияние на финансовые показатели компании».
По данным собеседника агентства, инвестиционная компания «Интеррос» Потанина направила акционерам письмо, в котором сообщила, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию разлива топлива под Норильском, восстановление экологии и репутационного ущерба.
Сам Потанин в разговоре с «Интерфаксом» сообщил, что ЧП в Норильске «безусловно отразится на "Норникеле", в том числе на его способности выплачивать дивиденды». Решение о сокращении выплат, по его мнению, «позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией». Ущерб от разлива топлива Потанин ранее оценивал в 10 млрд руб. без учета штрафов.