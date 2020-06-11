Акции «Норникеля» подешевели после предложения Потанина ограничить дивиденды

Сам Потанин в разговоре с «Интерфаксом» сообщил, что ЧП в Норильске «безусловно отразится на "Норникеле", в том числе на его способности выплачивать дивиденды». Решение о сокращении выплат, по его мнению, «позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией». Ущерб от разлива топлива Потанин ранее оценивал в 10 млрд руб. без учета штрафов.