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«Норникель» получит страховку в $30 млн после аварии в Норильске

Ведомости

«Норникель» получит страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев. По его словам, страховка покрывала только прямые потери от порчи имущества, без учета будущих потерь компании от ущерба экологии, которые она понесет при ликвидации последствий аварии.

Расходы на устранение последствий ЧП составят 10 млрд руб. ($146 млн), говорил основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным 5 июня. В этой оценке Потанин не стал учитывать штрафы, которые компания также готова заплатить.

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных