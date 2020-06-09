«Норникель» получит страховку в $30 млн после аварии в Норильске

«Норникель» получит страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев. По его словам, страховка покрывала только прямые потери от порчи имущества, без учета будущих потерь компании от ущерба экологии, которые она понесет при ликвидации последствий аварии.