После аварии в Норильске топливо попало в озеро
После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью местному телеканалу.
Озеро Пясино ледникового происхождения. Оно располагается в 20 км от Норильска на севере региона. Из него вытекает единственная река – Пясина – и впадает в Карское море. Замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк сообщила ТАСС, что в реке, которая вытекает из озера и впадает в Карское море, следов нефтепродуктов не обнаружено. Она также отметила, что ситуация может ухудшиться после ухода с реки больших льдин: это естественные барьеры для вредных веществ.
Авария в Красноярском крае на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») произошла 29 мая. В водоемы попало около 20 000 т дизеля. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. Возбуждены три уголовных дела – по статьям о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. 3 июня Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.