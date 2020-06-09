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После аварии в Норильске топливо попало в озеро

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После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью местному телеканалу.

Озеро Пясино ледникового происхождения. Оно располагается в 20 км от Норильска на севере региона. Из него вытекает единственная река – Пясина – и впадает в Карское море. Замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк сообщила ТАСС, что в реке, которая вытекает из озера и впадает в Карское море, следов нефтепродуктов не обнаружено. Она также отметила, что ситуация может ухудшиться после ухода с реки больших льдин: это естественные барьеры для вредных веществ.

Авария в Красноярском крае на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (принадлежит «Норникелю») произошла 29 мая. В водоемы попало около 20 000 т дизеля. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. Возбуждены три уголовных дела – по статьям о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. 3 июня Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных