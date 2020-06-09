После аварии в Норильске топливо попало в озеро

Озеро Пясино ледникового происхождения. Оно располагается в 20 км от Норильска на севере региона. Из него вытекает единственная река – Пясина – и впадает в Карское море. Замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк сообщила ТАСС, что в реке, которая вытекает из озера и впадает в Карское море, следов нефтепродуктов не обнаружено. Она также отметила, что ситуация может ухудшиться после ухода с реки больших льдин: это естественные барьеры для вредных веществ.