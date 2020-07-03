Гендиректору РВК добавили эпизод в обвинение о злоупотреблении полномочиями

Повалко вину не признает, считая, что ему приходится отвечать за заключенные до него сделки. Гендиректор РВК, пишет издание, отметил, что базовый договор о покупке ценных бумаг Alion Energy заключили 19 декабря 2016 г., в то время как самого Повалко утвердили в должности только 22-го числа того же месяца. Он не отрицает, что к концу 2016 г. Alion Energy находилась в предбанкротном состоянии, но лишь в середине 2017 г. правление РВК было приняло решение о прекращении инвестирования. По словам обвиняемого, базовым договором (его подготовкой занималась дирекция по стратегическим инвестициям РВК под руководством Яна Рязанцева) предусматривались требования по платежам (инвестициям), в том числе — при отказе от вложений РВК потеряла бы ранее инвестированные в компанию средства. Ранее Повалко выступил заявителем по делу против Яна Рязанцев и члена совета директоров Alion Energy, соучредителя венчурной компании Bright Capital Михаила Чучкевича.