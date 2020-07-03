Гендиректору РВК добавили эпизод в обвинение о злоупотреблении полномочиями
Следственное управление УМВД по Юго-Западному административному округу Москвы предъявило новое обвинение генеральному директору «Российской венчурной компании» (РВК) Александру Повалко. Ущерб от действий Повалко при инвестировании в американскую компанию Alion Energy следствие оценивает в $600 000 рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Первоначально, сообщает издание, управление МВД предъявляло ему другое злоупотребление полномочиями, связанное с дочерней компанией RVC I LP — невозврат $5 млн, которые РВК через RVC I LP в 2012 г. вложила в приобретение 9 млн 458 тыс. привилегированных акций серии В-2 английской компании Soft Machines, занимающейся производством полупроводников. По контракту сроком действия до 2022 г., подписанному предыдущим гендиректором РВК Игорем Агамирзяновым, удалось обеспечить возврат лишь $2 млн. По версии следствия, при возврате средств, инвестированных в британскую Soft Machines, гендиректор РВК нанес ущерб до $3 млн. В новом эпизоде, появившемся в деле, речь идет о перечисленных со счетов RVC I LP 28 апреля 2017 г. $600 000. Эти деньги направили в Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy, находившейся в стадии банкротства. Назад эти средства не вернулись, а сами вложения, считает следствие, не получили одобрения со стороны инвестиционного комитета РВК, его правления или совета директоров. Как отмечает газета, в основу нового обвинения легли материалы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.
Повалко вину не признает, считая, что ему приходится отвечать за заключенные до него сделки. Гендиректор РВК, пишет издание, отметил, что базовый договор о покупке ценных бумаг Alion Energy заключили 19 декабря 2016 г., в то время как самого Повалко утвердили в должности только 22-го числа того же месяца. Он не отрицает, что к концу 2016 г. Alion Energy находилась в предбанкротном состоянии, но лишь в середине 2017 г. правление РВК было приняло решение о прекращении инвестирования. По словам обвиняемого, базовым договором (его подготовкой занималась дирекция по стратегическим инвестициям РВК под руководством Яна Рязанцева) предусматривались требования по платежам (инвестициям), в том числе — при отказе от вложений РВК потеряла бы ранее инвестированные в компанию средства. Ранее Повалко выступил заявителем по делу против Яна Рязанцев и члена совета директоров Alion Energy, соучредителя венчурной компании Bright Capital Михаила Чучкевича.
Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах ранее отмечал, что дело против Повалко выросло из дела о хищении из РВК почти $23 млн под предлогом инвестиции средств в США. Эти деньги компания вложила в проект Alion Energy, связанный с солнечной энергетикой. Рязанцев и Чучкевич были арестованы по ходатайствам следствия, но в 2019 г. освобождены после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. В РВК «Ведомостям» сообщали, что следственные мероприятия, которые прошли в компании 4 июня, касались реинвестирования части вырученных от продажи Soft Machines средств в американскую компанию Alion Energy. Повалко поместили под домашний арест 5 июня. 29 июня Мосгорсуд признал законной эту меру пресечения, она действует до 20 июля. С заявлениями в поддержку Повалко выступили Совет венчурного рынка, совет директоров РВК, председатель УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие представители инвестсообщества.