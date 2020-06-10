Как гендиректор РВК пострадал за инвестиции в солнечную энергетику

Как гендиректор РВК пострадал за инвестиции в солнечную энергетикуПовалко нарушил юридические процедуры, но без личной выгоды, считают собеседники «Ведомостей»
На прошлой неделе гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко был отправлен под домашний арест – эта мера пресечения будет действовать до конца июля. Топ-менеджер проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Повалко не принял мер к тому, чтобы британская «дочка» РВК – RVC I LP – вернула материнской госкомпании долг в размере $5 млн. $2 млн заемных средств были возвращены, но полностью долг должен был быть погашен лишь к 2022 г., объяснял ситуацию ТАСС адвокат Повалко.
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