Как гендиректор РВК пострадал за инвестиции в солнечную энергетику

По версии следствия, Повалко не принял мер к тому, чтобы британская «дочка» РВК – RVC I LP – вернула материнской госкомпании долг в размере $5 млн. $2 млн заемных средств были возвращены, но полностью долг должен был быть погашен лишь к 2022 г., объяснял ситуацию ТАСС адвокат Повалко.