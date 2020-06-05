Гендиректора Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Адвокат Повалко Георгий Антонов ранее в беседе с «РИА Новости» раскрыл суть претензий к подзащитному. «Компания [РВК] выдала заем дочерней структуре для покупки акций – $5 млн. Компания два отдала, а три осталась еще должна, срок исполнения сделки – 2022 г. Его [Повалко] обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения – 2022 г.?»,- отметил адвокат. Представитель РВК заявил, что компания уверена в полной невиновности Повалко.