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Гендиректора Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Ведомости

Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест до 21 июля гендиректора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Топ-менеджера подозревают в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Повалко Георгий Антонов ранее в беседе с «РИА Новости» раскрыл суть претензий к подзащитному. «Компания [РВК] выдала заем дочерней структуре для покупки акций – $5 млн. Компания два отдала, а три осталась еще должна, срок исполнения сделки – 2022 г. Его [Повалко] обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения – 2022 г.?»,- отметил адвокат. Представитель РВК заявил, что компания уверена в полной невиновности Повалко.

3 июня сотрудники службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (СЭБ ФСБ) и полиции провели обыски в офисе компании и в доме Повалко, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В день обысков в РВК сообщили, что следственные органы интересует «исторический» портфель компании, сделки 2012–2016 гг. Следственные мероприятия якобы касаются реинвестирования части вырученных от продажи Soft Machines средств в американскую компанию Alion Energy.

Ранее по теме: Следствие попросило арестовать гендиректора Российской венчурной компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных