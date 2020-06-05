Следствие попросило арестовать гендиректора Российской венчурной компании

В беседе с «РИА Новости» адвокат Повалко подробнее раскрыл суть претензий к его подзащитному: «Компания (РВК) выдала заем дочерней структуре для покупки акций – $5 млн. Компания два отдала, а три осталась еще должна, срок исполнения сделки – 2022 г. Его (Повалко) обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения – 2022 г.?» Повалко вину в злоупотреблениях полномочиями не признает, подчеркнул Антонов.