Следствие попросило арестовать гендиректора Российской венчурной компании

Следствие попросило арестовать гендиректора Российской венчурной компанииАлександру Повалко предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями
Гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК), сообщил его адвокат Георгий Антонов. Ему предъявлены обвинения. Следствие, по словам Антонова, требует ареста гендиректора РВК.
При этом статья, по которой Повалко предъявлены обвинения, не предусматривает такой меры пресечения, сказал защитник. «Если суд примет такое решение в отношении Александра Повалко, это будет грубейшим нарушением закона и правоприменительной практики», – подчеркнул он.
В беседе с «РИА Новости» адвокат Повалко подробнее раскрыл суть претензий к его подзащитному: «Компания (РВК) выдала заем дочерней структуре для покупки акций – $5 млн. Компания два отдала, а три осталась еще должна, срок исполнения сделки – 2022 г. Его (Повалко) обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения – 2022 г.?» Повалко вину в злоупотреблениях полномочиями не признает, подчеркнул Антонов.
3 июня стало известно, что сотрудники службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (СЭБ ФСБ) и полиции провели обыски в офисе компании и в доме Повалко. Изымались документы, информация на электронных носителях и прочее, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. На следующий день был задержан Повалко, сообщил РБК со ссылкой на источники. Пресс-служба РВК сообщила ТАСС, что Повалко отвечает на вопросы следователей по условиям заключения инвестиционных сделок.
В день обысков представитель РВК сообщил «Ведомостям», что следственные органы интересует «исторический» портфель компании, сделки 2012–2016 гг. Позже в РВК уточнили, что следственные мероприятия касаются реинвестирования части вырученных от продажи Soft Machines средств в американскую компанию Alion Energy: «Компания продолжает работу в обычном режиме. Однако ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров».
Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах отмечал, что дело о злоупотреблении полномочиями выросло из дела о хищении из РВК почти $23 млн (1,3 млрд руб. в рублевом эквиваленте), которое было возбуждено в марте 2018 г. Эти деньги компания вложила в проект Alion Energy под предлогом инвестиции средств в США, указывало следствие.
Подозреваемыми, а затем и обвиняемыми по делу стали бывший топ-менеджер РВК, а также бывший член совета директоров управляющей компании Russian Venture Asset Management Ltd Ян Рязанцев и член совета директоров компании Alion Energy, соучредитель венчурной компании Bright Capital Михаил Чучкевич. Оба были арестованы по ходатайствам следствия, но в 2019 г. освобождены после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Однако дело не было закрыто, писал «Коммерсантъ».