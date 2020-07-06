Инвестфонд Баффетта приобрел газовые активы Dominion Energy на $9,7 млрд

Dominion Energy продаст Berkshire Hathaway более 12 400 км газопроводов, газохранилища объемом 900 млрд куб. футов и 25%-ную долю в предприятии по сжижению природного газа в штате Мэриленд. Сделка предусматривает списание долгов Dominion Energy на сумму $5,7 млрд и уплату налогов, выручка продавца составит около $3 млрд, которые будут использоваться для обратного выкупа акций. «Мы очень гордимся тем, что мы добавили такой большой портфель ресурсов для нашего энергетического бизнеса», – сказал Уоррен Баффетт, его слова приводятся в заявлении Berkshire Hathaway. Как отмечает агентство, сделка с Dominion станет крупнейшим приобретением Berkshire по стоимости покупаемых активов с 2016 г. Тогда Баффетт купил компанию Precision Castparts, выпускающую авиакомплектующие, нефтегазовое и электрооборудование. Новые приобретения расширят влияние энергетических компаний Berkshire в США, в том числе в Неваде и Айове.