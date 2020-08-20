Прибыль «Газпром нефти» во II квартале сократилась почти в пять раз
Чистая прибыль «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась во II квартале 2020 г. в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
По итогам первого полугодия у компании также наблюдается сокращение чистой прибыли в 26 раз по сравнению с январем ‒ июнем 2019 г. ‒ до 8,2 млрд руб.
Выручка компании во II квартале сократилась на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ до 398,3 млрд руб. Сокращение выручки за первое полугодие составило 24,8% ‒ до 912,8 млрд руб.
В компании отмечают, что существенное влияние на динамику показателей компании оказали снижение цен на нефть и нефтепродукты и падение спроса на энергосырье в результате распространения коронавирусной инфекции. Скорректированная EBITDA1 (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) – 182 млрд руб.
Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» за первое полугодие составила 48,6 млн т, увеличившись на 2,4% к результату аналогичного периода прошлого года. В компании отмечают, что рост добычи обеспечен увеличением объемов добычи на месторождениях «Арктикгаза» и др.