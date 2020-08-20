Прибыль «Газпром нефти» во II квартале сократилась почти в пять раз

В компании отмечают, что существенное влияние на динамику показателей компании оказали снижение цен на нефть и нефтепродукты и падение спроса на энергосырье в результате распространения коронавирусной инфекции. Скорректированная EBITDA1 (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) – 182 млрд руб.