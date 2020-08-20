Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Прибыль «Газпром нефти» во II квартале сократилась почти в пять раз

Ведомости

Чистая прибыль «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась во II квартале 2020 г. в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

 По итогам первого полугодия у компании также наблюдается сокращение чистой прибыли в 26 раз по сравнению с январем ‒ июнем 2019 г. ‒ до 8,2 млрд руб. 

Выручка компании во II квартале сократилась на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ до 398,3 млрд руб. Сокращение выручки за первое полугодие составило 24,8% ‒ до 912,8 млрд руб. 

В компании отмечают, что существенное влияние на динамику показателей компании оказали снижение цен на нефть и нефтепродукты и падение спроса на энергосырье в результате распространения коронавирусной инфекции. Скорректированная EBITDA1 (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) – 182 млрд руб. 

Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти» за первое полугодие составила 48,6 млн т, увеличившись на 2,4% к результату аналогичного периода прошлого года. В компании отмечают, что рост добычи обеспечен увеличением объемов добычи на месторождениях «Арктикгаза» и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных