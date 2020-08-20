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Сервис бронирования жилья Airbnb подал заявку на IPO

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Сервис бронирования жилья Airbnb подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного размещения акций (IPO), сообщили в компании. Количество размещаемых акций и их ценовой диапазон пока еще не определены. 

В компании также не указывают и возможную дату первичного размещения. В Airbnb отмечают, что оно состоится после того, как «SEC завершит процесс проверки с учетом рыночных и других условий». 

12 августа газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники о том, что Airbnb уже в этом месяце подаст заявку на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.  По информации издания, сопровождением IPO займутся банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Оценка компании в последний раз проводилась во время второго раунда привлечения инвестиций в апреле текущего года. Компания была оценена в $18 млрд. Это почти вдвое меньше, чем при оценке во время первого раунда, в 2017 г., отмечала The Wall Street Journal. Во время первого раунда компании удалось привлечь $2 млрд и еще $1млрд – во время второго. 

В 2019 г. Airbnb получила чистый убыток в $674 млн, в то время как в 2018 г. компания имела положительный показатель EBITDA в размере $200 млн. При этом выручка сервиса в 2019 г. составила $4,8 млрд, а в 2017 г. – $2,6 млрд, сообщало издание. 

Убытки в прошлом году аналитики относят на высокие расходы Airbnb: в 2019 г. компания потратила $5,3 млрд – в два раза больше, чем в 2017 г. Компания вкладывает в разработку программного обеспечения, содержит штаб-квартиру в престижном районе Сан-Франциско и тратит внушительные суммы на лоббирование своих интересов и юридические услуги, отмечало издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных