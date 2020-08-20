Сервис бронирования жилья Airbnb подал заявку на IPO

Оценка компании в последний раз проводилась во время второго раунда привлечения инвестиций в апреле текущего года. Компания была оценена в $18 млрд. Это почти вдвое меньше, чем при оценке во время первого раунда, в 2017 г., отмечала The Wall Street Journal. Во время первого раунда компании удалось привлечь $2 млрд и еще $1млрд – во время второго.