Сервис бронирования жилья Airbnb подал заявку на IPO
Сервис бронирования жилья Airbnb подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного размещения акций (IPO), сообщили в компании. Количество размещаемых акций и их ценовой диапазон пока еще не определены.
В компании также не указывают и возможную дату первичного размещения. В Airbnb отмечают, что оно состоится после того, как «SEC завершит процесс проверки с учетом рыночных и других условий».
12 августа газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники о том, что Airbnb уже в этом месяце подаст заявку на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. По информации издания, сопровождением IPO займутся банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Оценка компании в последний раз проводилась во время второго раунда привлечения инвестиций в апреле текущего года. Компания была оценена в $18 млрд. Это почти вдвое меньше, чем при оценке во время первого раунда, в 2017 г., отмечала The Wall Street Journal. Во время первого раунда компании удалось привлечь $2 млрд и еще $1млрд – во время второго.
В 2019 г. Airbnb получила чистый убыток в $674 млн, в то время как в 2018 г. компания имела положительный показатель EBITDA в размере $200 млн. При этом выручка сервиса в 2019 г. составила $4,8 млрд, а в 2017 г. – $2,6 млрд, сообщало издание.
Убытки в прошлом году аналитики относят на высокие расходы Airbnb: в 2019 г. компания потратила $5,3 млрд – в два раза больше, чем в 2017 г. Компания вкладывает в разработку программного обеспечения, содержит штаб-квартиру в престижном районе Сан-Франциско и тратит внушительные суммы на лоббирование своих интересов и юридические услуги, отмечало издание.