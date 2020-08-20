«Черкизово» отчиталась о росте чистой прибыли почти в 2,5 раза

Выручка «Черкизово» во II квартале увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30,4 млрд руб., в первом полугодии – на 8,8% – до 60,6 млрд руб. Продажи в рознице в первом полугодии выросли на 7% в годовом сопоставлении, а экспортные продажи удвоились и достигли 4,9 млрд руб.