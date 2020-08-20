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«Черкизово» отчиталась о росте чистой прибыли почти в 2,5 раза

Ведомости

Чистая прибыль производителя мясной продукции группы «Черкизово» по МСФО во II квартале 2020 г. увеличилась на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,3 млрд руб., следует из отчетности группы компаний.

В первом полугодии чистая прибыль группы составила 8,3 млрд руб, увеличившись на 53,4% год к году.

Выручка «Черкизово» во II квартале увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30,4 млрд руб., в первом полугодии – на 8,8% – до 60,6 млрд руб. Продажи в рознице в первом полугодии выросли на 7% в годовом сопоставлении, а экспортные продажи удвоились и достигли 4,9 млрд руб.

«В сегменте HoReCa из-за закрытия ресторанов в связи с COVID-19 во II квартале наблюдалось значительное падение продаж – на 31% по сравнению с первым полугодием 2019 г.», – отметили в «Черкизово».

Группа компаний «Черкизово» – российский производитель мяса кур, свинины и продуктов мясопереработки. В портфеле «Черкизово» такие бренды, как «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово», «Куриное царство», «Империя вкуса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных