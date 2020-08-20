«Черкизово» отчиталась о росте чистой прибыли почти в 2,5 раза
Чистая прибыль производителя мясной продукции группы «Черкизово» по МСФО во II квартале 2020 г. увеличилась на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,3 млрд руб., следует из отчетности группы компаний.
В первом полугодии чистая прибыль группы составила 8,3 млрд руб, увеличившись на 53,4% год к году.
Выручка «Черкизово» во II квартале увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30,4 млрд руб., в первом полугодии – на 8,8% – до 60,6 млрд руб. Продажи в рознице в первом полугодии выросли на 7% в годовом сопоставлении, а экспортные продажи удвоились и достигли 4,9 млрд руб.
«В сегменте HoReCa из-за закрытия ресторанов в связи с COVID-19 во II квартале наблюдалось значительное падение продаж – на 31% по сравнению с первым полугодием 2019 г.», – отметили в «Черкизово».
Группа компаний «Черкизово» – российский производитель мяса кур, свинины и продуктов мясопереработки. В портфеле «Черкизово» такие бренды, как «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово», «Куриное царство», «Империя вкуса».