Ритейлер «О'кей» получил убыток 900 млн рублей против прибыли годом ранее
ГК «О'кей», которая управляет гипермаркетами с одноименным названием и сетью дискаунтеров «Да!», по итогам первого полугодия получила чистый убыток в размере 900 млн руб. по МСФО против 632 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.
Чистый убыток в основном обусловлен убытком от курсовых разниц. Он составил 1,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 692 млн руб. годом ранее. Это произошло из-за внутригрупповых займов, номинированных в долларах США, а также договоров аренды, номинированных в иностранной валюте, говорится в отчете.
При этом выручка компании выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 85 млрд руб. EBITDA группы выросла на 5,6% – до 6,7 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 7,9%.
Прочие операционные расходы ритейлера увеличились на 66,3% – до 413 млн руб. в первом полугодии 2020 г. Разница преимущественно обусловлена выбытием внеоборотных активов в связи с закрытием магазинов, отмечается в отчете компании. Доход от аренды компании за отчетный период снизился на 21,4% – до 723 млн руб. из-за пандемии коронавируса, в результате которой закрывались предприятия. Расходы на персонал в процентах от выручки снизились на 0,1 п. п. год к году – до 9,1%, Компания поощряла сотрудников дополнительными бонусами частично во время пандемии.
По состоянию на 30 июня 2020 г. группа управляет 177 магазинами по всей России (77 гипермаркетами и 100 дискаунтерами).