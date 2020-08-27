Ритейлер «О'кей» получил убыток 900 млн рублей против прибыли годом ранее

Прочие операционные расходы ритейлера увеличились на 66,3% – до 413 млн руб. в первом полугодии 2020 г. Разница преимущественно обусловлена выбытием внеоборотных активов в связи с закрытием магазинов, отмечается в отчете компании. Доход от аренды компании за отчетный период снизился на 21,4% – до 723 млн руб. из-за пандемии коронавируса, в результате которой закрывались предприятия. Расходы на персонал в процентах от выручки снизились на 0,1 п. п. год к году – до 9,1%, Компания поощряла сотрудников дополнительными бонусами частично во время пандемии.