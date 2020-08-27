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Ритейлер «О'кей» получил убыток 900 млн рублей против прибыли годом ранее

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ГК «О'кей», которая управляет гипермаркетами с одноименным названием и сетью дискаунтеров «Да!», по итогам первого полугодия получила чистый убыток в размере 900 млн руб. по МСФО против 632 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

Чистый убыток в основном обусловлен убытком от курсовых разниц. Он составил 1,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 692 млн руб. годом ранее. Это произошло из-за внутригрупповых займов, номинированных в долларах США, а также договоров аренды, номинированных в иностранной валюте, говорится в отчете.

При этом выручка компании выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 85 млрд руб. EBITDA группы выросла на 5,6% – до 6,7 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 7,9%.

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Прочие операционные расходы ритейлера увеличились на 66,3% – до 413 млн руб. в первом полугодии 2020 г. Разница преимущественно обусловлена выбытием внеоборотных активов в связи с закрытием магазинов, отмечается в отчете компании. Доход от аренды компании за отчетный период снизился на 21,4% – до 723 млн руб. из-за пандемии коронавируса, в результате которой закрывались предприятия. Расходы на персонал в процентах от выручки снизились на 0,1 п. п. год к году – до 9,1%, Компания поощряла сотрудников дополнительными бонусами частично во время пандемии.

По состоянию на 30 июня 2020 г. группа управляет 177 магазинами по всей России (77 гипермаркетами и 100 дискаунтерами).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных