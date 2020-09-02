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Глава «Эксмо-АСТ» оценил падение книжного рынка России в 15% в 2020 году

Ведомости

Объем книжного рынка России по итогам 2020 г. может сократиться на 15% по сравнению с 2019 г. до 84,2 млрд руб., заявил в ходе выступления на Московской международной книжной ярмарке президент издательской группы «Эксмо-АСТ», вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков.

По его словам, такое снижение обусловленно выпадающими доходами офлайн-розницы: книжные магазины начали закрываться в России из-за распространения коронавируса еще в конце марта, а открыться смогли только в июне, после окончания в стране режима самоизоляции.

В середине апреля писатели, представители издательств и книжных сетей обратились к правительству с открытым письмом, в котором попросили приравнять книги к товарам первой необходимости. Это позволило бы открыться книжным магазинам, на долю которых приходится 70% продаж книг, поясняли тогда «Ведомостям» авторы обращения.

Ранее по теме: Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город – Буквоед»

21 апреля правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий. Список был подготовлен Минкомсвязи. В число таких предприятий попали крупные книжные издательства «Просвещение» и «Эксмо», а также магазины крупнейшей книжной сети «Читай-город – Буквоед».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных