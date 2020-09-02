Глава «Эксмо-АСТ» оценил падение книжного рынка России в 15% в 2020 году
Объем книжного рынка России по итогам 2020 г. может сократиться на 15% по сравнению с 2019 г. до 84,2 млрд руб., заявил в ходе выступления на Московской международной книжной ярмарке президент издательской группы «Эксмо-АСТ», вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков.
По его словам, такое снижение обусловленно выпадающими доходами офлайн-розницы: книжные магазины начали закрываться в России из-за распространения коронавируса еще в конце марта, а открыться смогли только в июне, после окончания в стране режима самоизоляции.
В середине апреля писатели, представители издательств и книжных сетей обратились к правительству с открытым письмом, в котором попросили приравнять книги к товарам первой необходимости. Это позволило бы открыться книжным магазинам, на долю которых приходится 70% продаж книг, поясняли тогда «Ведомостям» авторы обращения.
21 апреля правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий. Список был подготовлен Минкомсвязи. В число таких предприятий попали крупные книжные издательства «Просвещение» и «Эксмо», а также магазины крупнейшей книжной сети «Читай-город – Буквоед».