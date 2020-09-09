Башкирская содовая компания продолжит разрабатывать шихан Шахтау

В 2019 г. входящая БСК получила право на разработку шихана Куштау, где планировала добывать известняк, поскольку считалось, что запасы основного источника сырья — шихана Шахтау — будут исчерпаны к концу 2020 г. Летом 2020 г. на Куштау началась вырубка леса. Это вызвало протесты со стороны местных жителей и экоактивистов, а также стычки между ними и сотрудниками БСК, в которых в середине августа пострадали двое полицейских.