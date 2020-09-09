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Башкирская содовая компания продолжит разрабатывать шихан Шахтау

Ведомости

Совет директоров Башкирской содовой компании (БСК) решил продолжить разработку шихана Шахтау, сообщает пресс-служба компании. До этого БСК из-за истощения запасов сырья хотела разработать гору Куштау.

«[Решение Совета директоров] заключается в расширении сырьевой базы путем разработки карьера Шахтау ниже грунтовых вод. Оставшиеся запасы известняка обеспечат нормальное функционирование производства до 2027 года», — говорится в сообщении. В компании добавили, что разработку ниже уровня грунтовых вод будут вести с учетом экономической эффективности и экологической безопасности.

В 2019 г. входящая БСК получила право на разработку шихана Куштау, где планировала добывать известняк, поскольку считалось, что запасы основного источника сырья — шихана Шахтау — будут исчерпаны к концу 2020 г. Летом 2020 г. на Куштау началась вырубка леса. Это вызвало протесты со стороны местных жителей и экоактивистов, а также стычки между ними и сотрудниками БСК, в которых в середине августа пострадали двое полицейских.

16 августа глава Башкирии Радий Хабиров поручил приостановить геологоразведку на Куштау и заявил об исчерпании конфликта вокруг горы. В начале сентября гора получила статус особо охраняемой природной территории — памятника природы.

Вокруг самой БСК развернулось разбирательство о правомерности снижения доли госучастия в ней. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин по требованию президента России Владимира Путина поручил СК провести соответствующую доследственную проверку. Позже официальное заявление по делу БСК Бастрыкину направил и Хабиров. В нем глава Башкирии попросил проверить совершенные в 2007–2013 гг. сделки с акциями компании на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ). По данным властей, ущерб превысил 34 млрд руб.

Ранее по теме: Хабиров направил Бастрыкину заявление по делу Башкирской содовой компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных