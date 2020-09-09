Башкирская содовая компания продолжит разрабатывать шихан Шахтау
Совет директоров Башкирской содовой компании (БСК) решил продолжить разработку шихана Шахтау, сообщает пресс-служба компании. До этого БСК из-за истощения запасов сырья хотела разработать гору Куштау.
«[Решение Совета директоров] заключается в расширении сырьевой базы путем разработки карьера Шахтау ниже грунтовых вод. Оставшиеся запасы известняка обеспечат нормальное функционирование производства до 2027 года», — говорится в сообщении. В компании добавили, что разработку ниже уровня грунтовых вод будут вести с учетом экономической эффективности и экологической безопасности.
В 2019 г. входящая БСК получила право на разработку шихана Куштау, где планировала добывать известняк, поскольку считалось, что запасы основного источника сырья — шихана Шахтау — будут исчерпаны к концу 2020 г. Летом 2020 г. на Куштау началась вырубка леса. Это вызвало протесты со стороны местных жителей и экоактивистов, а также стычки между ними и сотрудниками БСК, в которых в середине августа пострадали двое полицейских.
16 августа глава Башкирии Радий Хабиров поручил приостановить геологоразведку на Куштау и заявил об исчерпании конфликта вокруг горы. В начале сентября гора получила статус особо охраняемой природной территории — памятника природы.
Вокруг самой БСК развернулось разбирательство о правомерности снижения доли госучастия в ней. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин по требованию президента России Владимира Путина поручил СК провести соответствующую доследственную проверку. Позже официальное заявление по делу БСК Бастрыкину направил и Хабиров. В нем глава Башкирии попросил проверить совершенные в 2007–2013 гг. сделки с акциями компании на предмет мошенничества (ст. 159 УК РФ). По данным властей, ущерб превысил 34 млрд руб.