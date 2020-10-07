Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за коронавируса

Со своей стороны операторы могут обратиться к губернаторам и в правительство с просьбой освободить от налога на имущество и земельного налога арендодателей, которые согласились снизить стоимость аренды, отмечается в документе. АОФИ пояснила, что во время пандемии фитнес-клубы были закрыты, их владельцам пришлось брать кредиты для выплаты зарплат сотрудникам, которые теперь нужно погасить. Также выросли расходы клубов на дезинфекцию при падении спроса на услуги. Выручка фитнес-клубов в третьем квартале 2020 г., по данным ассоциации, составила 50% выручки за аналогичный период предыдущего года.