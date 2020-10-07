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Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за коронавируса

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Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратилась ко всем арендодателям с открытым письмом, в котором предложила начать переговоры по снижению стоимости аренды объектов для фитнес-клубов на 50% до конца 2020 г., сообщает РБК со ссылкой на письмо.

Со своей стороны операторы могут обратиться к губернаторам и в правительство с просьбой освободить от налога на имущество и земельного налога арендодателей, которые согласились снизить стоимость аренды, отмечается в документе. АОФИ пояснила, что во время пандемии фитнес-клубы были закрыты, их владельцам пришлось брать кредиты для выплаты зарплат сотрудникам, которые теперь нужно погасить. Также выросли расходы клубов на дезинфекцию при падении спроса на услуги. Выручка фитнес-клубов в третьем квартале 2020 г., по данным ассоциации, составила 50% выручки за аналогичный период предыдущего года.

Во время жестких карантинных мер клубы на кредитные деньги были обязаны платить заработную плату сотрудникам и эти кредиты нужно сейчас гасить, отмечается в письме. Операторы фитнес-индустрии заявили, что все это ведет к банкротствам клубов и потере сотрудников. По данным АОФИ, около 20% предпринимателей отрасли разорились. «Основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями», — говорится в документе. В ассоциации напомнили, что фитнес-клубы всегда были «идеальными партнерами» для арендодателей: они брали в аренду большие площади, приводили потоки клиентов, помогая другим арендаторам платить по счетам иполучать доход.

Ранее по теме: Индустрия фитнеса к концу года может потерять до 70% клубов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных