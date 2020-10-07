Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за коронавируса
Со своей стороны операторы могут обратиться к губернаторам и в правительство с просьбой освободить от налога на имущество и земельного налога арендодателей, которые согласились снизить стоимость аренды, отмечается в документе. АОФИ пояснила, что во время пандемии фитнес-клубы были закрыты, их владельцам пришлось брать кредиты для выплаты зарплат сотрудникам, которые теперь нужно погасить. Также выросли расходы клубов на дезинфекцию при падении спроса на услуги. Выручка фитнес-клубов в третьем квартале 2020 г., по данным ассоциации, составила 50% выручки за аналогичный период предыдущего года.
Во время жестких карантинных мер клубы на кредитные деньги были обязаны платить заработную плату сотрудникам и эти кредиты нужно сейчас гасить, отмечается в письме. Операторы фитнес-индустрии заявили, что все это ведет к банкротствам клубов и потере сотрудников. По данным АОФИ, около 20% предпринимателей отрасли разорились. «Основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями», — говорится в документе. В ассоциации напомнили, что фитнес-клубы всегда были «идеальными партнерами» для арендодателей: они брали в аренду большие площади, приводили потоки клиентов, помогая другим арендаторам платить по счетам иполучать доход.