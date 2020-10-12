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Правительство вдвое снизило НДС на электронные и аудиокниги

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготном налоге на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги, НДС для этой категории товаров снижен вдвое, сообщили в пресс-службе правительства.

«Льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 10% распространена на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой», – уточнили в правительстве. Эта мера, по словам Мишустина, сделает электронные и аудиокниги дешевле и доступнее для покупателей, а также позволит поддержать книжную отрасль.

В апреле книжные издательства, розничные сети и магазины, торгующие книгами, а также известные российские писатели обратились к правительству с открытым письмом, в котором попросили о мерах поддержки индустрии. В мае Мишустин включил СМИ и книгоиздателей в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных