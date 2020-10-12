Правительство вдвое снизило НДС на электронные и аудиокниги
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготном налоге на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги, НДС для этой категории товаров снижен вдвое, сообщили в пресс-службе правительства.
«Льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 10% распространена на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой», – уточнили в правительстве. Эта мера, по словам Мишустина, сделает электронные и аудиокниги дешевле и доступнее для покупателей, а также позволит поддержать книжную отрасль.
В апреле книжные издательства, розничные сети и магазины, торгующие книгами, а также известные российские писатели обратились к правительству с открытым письмом, в котором попросили о мерах поддержки индустрии. В мае Мишустин включил СМИ и книгоиздателей в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.