РБК: «Уралвагонзавод» не нашел новых заказчиков вагонов на следующий год
«Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов», — приводит издание слова своего собеседника, являющегося топ-менеджером одного из грузоотправителей.
В текущем году УВЗ выполняет 32 контракта на сумму 649 млн руб. Это более чем в два раза меньше, чем в 2019 г., когда предприятие получило 77 контрактов на 1,4 млрд руб. Все действующие заказы истекают в 2020 г. Крупнейший из них — на 579,5 млн руб. на поставку металлических изделий в исправительную колонию № 12 в Свердловской области.
По данным экспертов РБК, сложившаяся ситуация объясняется профицитом на рынке выгонов. Кроме того, сейчас операторы и грузоотправители предпочитают брать в лизинг уже имеющиеся вагоны, а не покупать новые, так как это дешевле. «Ведомости» направили запрос в УВЗ.
УВЗ объединяет в себе промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Концерн занимается разработкой и производством артиллерии, бронемашин, подвижного грузового состава, легкорельсового транспорта, дорожно-строительной и прочей техники. 97,48% завода принадлежит «Ростеху».