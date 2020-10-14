РБК: «Уралвагонзавод» не нашел новых заказчиков вагонов на следующий год

В текущем году УВЗ выполняет 32 контракта на сумму 649 млн руб. Это более чем в два раза меньше, чем в 2019 г., когда предприятие получило 77 контрактов на 1,4 млрд руб. Все действующие заказы истекают в 2020 г. Крупнейший из них — на 579,5 млн руб. на поставку металлических изделий в исправительную колонию № 12 в Свердловской области.