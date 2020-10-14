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РБК: «Уралвагонзавод» не нашел новых заказчиков вагонов на следующий год

Ведомости

Российский производитель вагонов «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») не нашел покупателей на 2021 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, один из которых — в самом УВЗ.

«Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя бы нескольких вагонов», — приводит издание слова своего собеседника, являющегося топ-менеджером одного из грузоотправителей.

Как пишет РБК, у УВЗ есть три самых крупных заказчика: «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), дочернее предприятие РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК) и Первая грузовая компания (ПГК). Ни с одной из них завод пока не заключил контракты на будущий год.

В текущем году УВЗ выполняет 32 контракта на сумму 649 млн руб. Это более чем в два раза меньше, чем в 2019 г., когда предприятие получило 77 контрактов на 1,4 млрд руб. Все действующие заказы истекают в 2020 г. Крупнейший из них — на 579,5 млн руб. на поставку металлических изделий в исправительную колонию № 12 в Свердловской области.

По данным экспертов РБК, сложившаяся ситуация объясняется профицитом на рынке выгонов. Кроме того, сейчас операторы и грузоотправители предпочитают брать в лизинг уже имеющиеся вагоны, а не покупать новые, так как это дешевле. «Ведомости» направили запрос в УВЗ.

УВЗ объединяет в себе промышленные предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Концерн занимается разработкой и производством артиллерии, бронемашин, подвижного грузового состава, легкорельсового транспорта, дорожно-строительной и прочей техники. 97,48% завода принадлежит «Ростеху».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных