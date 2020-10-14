«Яндекс.Такси» приостановит работу в Румынии
Сервис «Яндекс.Такси», который работает в Румынии по брендом Yango, приостанавливает деятельность в этой стране, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяют нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса», — сообщили в компании, уточнив, что сервис Yango продолжит работать в остальных 16 странах присутствия.
В компании пояснили, что деятельность сервисов совместных поездок в Румынии «жестко зарегулирована»: «В Румынии сервисы совместных поездок и классические такси — разные виды деятельности. В частности, водителям нужно получать не только отдельные лицензии на работу с каждым сервисом совместных поездок, но и ряд других разрешений, что дорого и неудобно».
Сервис Yango (бренд «Яндекс.Такси» для рынков дальнего зарубежья) начал работу в Бухаресте в июне 2019 года. Румыния стала 17-й страной присутствия сервиса.