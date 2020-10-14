«Яндекс.Такси» приостановит работу в Румынии

В компании пояснили, что деятельность сервисов совместных поездок в Румынии «жестко зарегулирована»: «В Румынии сервисы совместных поездок и классические такси — разные виды деятельности. В частности, водителям нужно получать не только отдельные лицензии на работу с каждым сервисом совместных поездок, но и ряд других разрешений, что дорого и неудобно».