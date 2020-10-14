Структура «Ростеха» оспорила штраф по энергоблоку Балаклавской ТЭС

«В годовом отчете “НП Совет рынка” за 2018 год было отмечено, что “за счёт ввода в работу новых блоков в Крыму индекс РСВ снизился на 2%, что снизило конечные цены для потребителей". Однако, ссылаясь на формальный регламент, “НП Совет рынка” сейчас по сути отказывается признавать факт начала поставки электроэнергии потребителям в октябре 2018 года, утверждая, что это невозможно до ввода станции в эксплуатацию», — говорят в компании.