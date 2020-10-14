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Структура «Ростеха» оспорила штраф по энергоблоку Балаклавской ТЭС

Ведомости

«Технопромэкспорт» (ТПЭ), входящий в «Ростех», оспорил в Арбитражном суде Москвы штраф в размере порядка 300 млн рублей, который на компанию наложила ассоциация «НП Совет рынка» за срыв поставки мощности с первого энергоблока Балаклавской ТЭС, сообщили «Ведомостям» в компании.

«Оспариваемое решение не соответствует закону и нарушает права ТПЭ, так как отсутствует вина компании и обратное не доказано, расчет штрафа за непоставку мощности произведен неправомерно, набсовет фактически не рассматривал дело по существу, подойдя к вопросу формально», — подчеркнули в компании.

Исковое заявление принято к производству Арбитражным судом 7 октября. Согласно определению суда, первое заседание по делу назначено на 11 декабря.

НП «Совет рынка» сообщило в конце сентября, что наложило штраф за непоставку мощности с энергоблока Балаклавской ТЭС, который был введен в эксплуатацию с задержкой, за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года и январь 2019 года. 

Как отмечают в «Технопромэкспорте», энергоблок Балаклавской ТЭС фактически начал работать 1 октября 2018 года – с этого момента электроэнергия поставлялась на оптовый рынок. 

«В годовом отчете “НП Совет рынка” за 2018 год было отмечено, что “за счёт ввода в работу новых блоков в Крыму индекс РСВ снизился на 2%, что снизило конечные цены для потребителей". Однако, ссылаясь на формальный регламент, “НП Совет рынка” сейчас по сути отказывается признавать факт начала поставки электроэнергии потребителям в октябре 2018 года, утверждая, что это невозможно до ввода станции в эксплуатацию», — говорят в компании.

Применять методику расчета штрафа по ДПМ в отношении крымских станций некорректно, поскольку аналогов у этих ТЭС нет, утверждают в «Технопромэкспорте». Кроме того, ДПМ — это инвестиционный договор, предполагающий для инвестора доход по ставке от 14 % годовых, чего нет в случае с крымскими ТЭС, напоминают в компании. 

Входящее в «Ростех» ООО «ВО "Технопромэкспорт”» построило Балаклавскую ТЭС в Севастополе и Таврическую ТЭС в Симферополе по механизму, когда инвестиции окупаются за счет повышенных платежей за мощность потребителей оптового энергорынка РФ в европейской части страны и на Урале. Если мощности вводятся позже заявленного срока, по правилам рынка, это становится основанием для штрафов.

Правительство РФ переносило сроки ввода в эксплуатацию крымских ТЭС, установив отсутствие вины «Технопромэкспорта» в этой просрочке, отмечают в компании. «В случае принятия “Советом рынка” аналогичного решения по остальным трём энергоблокам суммарная сумма штрафа составит порядка 1,2 млрд руб.», – сообщил представитель «Технопромэкспорта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных