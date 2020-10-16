Куба обновила правила въезда туристов

Отмечается, что по прибытии в страну туристы должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья, а также пройти термометрию и сдать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. При этом результат тестирования можно узнать в течение следующих 24 часов после прибытия. В случае положительного результата турист будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в карантинной зоне отеля, отметили в АТОР.