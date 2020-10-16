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Куба обновила правила въезда туристов

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Куба обновила правила въезда и условия пребывания иностранных туристов, сообщает АТОР. Путешественникам при въезде в страну необходимо иметь страховку, покрывающую расходы, которые могут быть связаны с лечением COVID-19.

«Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то путешественнику нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медицинскую страховку за $30», — говорится в сообщении. Ранее сумма такой страховки рассчитывалась, исходя из $3-4 в сутки. Теперь стоимость фиксированная.

Отмечается, что по прибытии в страну туристы должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья, а также пройти термометрию и сдать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. При этом результат тестирования можно узнать в течение следующих 24 часов после прибытия. В случае положительного результата турист будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в карантинной зоне отеля, отметили в АТОР.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Сегодня российская чартерная авиакомпания Azur Air сообщила, что с 4 ноября открывает рейсы на Кубу.

Ранее по теме: Azur Air откроет рейсы на Кубу и в Танзанию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных