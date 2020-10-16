Куба обновила правила въезда туристов
Куба обновила правила въезда и условия пребывания иностранных туристов, сообщает АТОР. Путешественникам при въезде в страну необходимо иметь страховку, покрывающую расходы, которые могут быть связаны с лечением COVID-19.
«Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то путешественнику нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медицинскую страховку за $30», — говорится в сообщении. Ранее сумма такой страховки рассчитывалась, исходя из $3-4 в сутки. Теперь стоимость фиксированная.
Отмечается, что по прибытии в страну туристы должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья, а также пройти термометрию и сдать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. При этом результат тестирования можно узнать в течение следующих 24 часов после прибытия. В случае положительного результата турист будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в карантинной зоне отеля, отметили в АТОР.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Сегодня российская чартерная авиакомпания Azur Air сообщила, что с 4 ноября открывает рейсы на Кубу.