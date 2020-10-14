Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Также Мишустин увеличил количество рейсов и пунктов назначения по ранее возобновленным направлениям. Так, частота полетов в Швейцарию увеличится на один рейс в неделю по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих и Москва-Женева-Москва. Кроме того, восстанавливаются рейсы в Санкт-Петербург: один рейс в неделю по направлению Цюрих-СПб-Цюрих и СПб-Женева-СПб.