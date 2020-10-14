Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
«Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия (Москва-Белград), 2 рейса в неделю; Куба (Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара), 2 рейса; Япония с 1 ноября 2020 г. 3 рейса в неделю (2 рейса Москва-Токио и 1 рейс Владивосток-Токио)», — говорится в сообщении штаба.
Также Мишустин увеличил количество рейсов и пунктов назначения по ранее возобновленным направлениям. Так, частота полетов в Швейцарию увеличится на один рейс в неделю по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих и Москва-Женева-Москва. Кроме того, восстанавливаются рейсы в Санкт-Петербург: один рейс в неделю по направлению Цюрих-СПб-Цюрих и СПб-Женева-СПб.
До четырех рейсов в неделю увеличится авиасообщение с Мальдивами по направлению Москва — аэропорт Велана. Два рейса в неделю будет осуществляться по маршруту Москва-Абу-Даби (ОАЭ) на взаимной основе. Частота полетов по направлению Москва-Минск вырастет до трех рейсов в неделю.