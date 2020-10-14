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Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

«Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия (Москва-Белград), 2 рейса в неделю; Куба (Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара), 2 рейса; Япония с 1 ноября 2020 г. 3 рейса в неделю (2 рейса Москва-Токио и 1 рейс Владивосток-Токио)», — говорится в сообщении штаба.

Также Мишустин увеличил количество рейсов и пунктов назначения по ранее возобновленным направлениям. Так, частота полетов в Швейцарию увеличится на один рейс в неделю по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих и Москва-Женева-Москва. Кроме того, восстанавливаются рейсы в Санкт-Петербург: один рейс в неделю по направлению Цюрих-СПб-Цюрих и СПб-Женева-СПб.

До четырех рейсов в неделю увеличится авиасообщение с Мальдивами по направлению Москва — аэропорт Велана. Два рейса в неделю будет осуществляться по маршруту Москва-Абу-Даби (ОАЭ) на взаимной основе. Частота полетов по направлению Москва-Минск вырастет до трех рейсов в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных