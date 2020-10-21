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Абрамченко представила комплекс мер для борьбы с нелегальной заготовкой леса

Ведомости

Вице-премьер Виктория Абраменко предложила комплекс мер для борьбы с основной проблемой лесного хозяйства — нелегальной заготовкой древесины. В частности, она предложила в обязательном порядке отлеживать все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов и видеофиксации движения грузовиков и транспортных средств к складам, на которые привозят древесину. Предложения Абраменко представила, выступая с докладом в Совете Федерации на правительственном часе.

«Во-первых, необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов. От заготовки на делянке, с фиксацией движения заготовленного объема на склады. Кстати, мы учли предложения коллег из ФСБ о том, что к таким складам нужно установить требования, в том числе по обязательной видео фиксации движения транспортных средств и грузопотоков», — сказала она. 

Работающую с 2015 г. Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) нужно доработать, подключив к ней ФТС и правоохранительные органы, полагает Абрамченко. По ее словам, в информсистему также необходимо заносить данные о занятой на лесозаготовках технике. Это можно сделать за счет обязательного оснащения спецмашин системой навигации «Глонасс» и обязав лесозаготовительные компании включать данные о них в ЛесЕГАИС. Нелегально работающая лесозаготовительная техника должна изыматься, считает вице-премьер.

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«Мы предлагаем весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок, также фиксировать в системе с подтверждением разрешенного объема и места заготовки с обязательной реализацией через биржу. Доход от этих операций должен поступать в региональные учреждения, в том числе на цели лесовосстановления и охраны лесов. Сегодня это добровольное решение губернаторов. Механизм реализации через биржу работает в 17 субъектах», — подчеркнула она. 

В России в первом полугодии 2020 г. выявлено 6800 фактов незаконной рубки с объемом 507 500 куб. м древесины и причиненным вредом в 3,9 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в Рослесхозе. По данным ведомства, количество фактов выявленной незаконной рубки сохранилось на уровне аналогичного периода 2019 г., но объем снизился на 7%, причиненный лесам вред – на 30%. Более 69% общего объема выявленных незаконных рубок в стране приходится на Сибирский федеральный округ (351 300 куб. м), в том числе 40% – на Иркутскую область (200 900 куб. м).

30 сентября президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2022 г. ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить жесткий заслон, сказал президент на совещании. Для этого, по его словам, также необходимо еще активнее использовать цифровые технологии – запустить федеральную информационную систему, включающую государственный лесной реестр в электронной форме, оформленный по общим для всех регионов правилам. Это позволит проследить всю цепочку – от объема рубки на конкретной лесной делянке до готовой продукции и ее вывоза за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных