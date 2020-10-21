Абрамченко представила комплекс мер для борьбы с нелегальной заготовкой леса

30 сентября президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2022 г. ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить жесткий заслон, сказал президент на совещании. Для этого, по его словам, также необходимо еще активнее использовать цифровые технологии – запустить федеральную информационную систему, включающую государственный лесной реестр в электронной форме, оформленный по общим для всех регионов правилам. Это позволит проследить всю цепочку – от объема рубки на конкретной лесной делянке до готовой продукции и ее вывоза за рубеж.