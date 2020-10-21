Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Санкции США по «Северному потоку-2» затронут более 120 европейских компаний

Ведомости

После расширения Госдепартаментом США условий, при которых против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний могут быть введены ограничения, под угрозой американских санкций оказались более 120 компаний из 12 стран Европы, сообщила пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — сообщили в компании (цитата по ТАСС). В пресс-службе отметили, что любые угрозы санкций оказывают влияние на ряд западных подрядчиков и инвесторов.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что скорейший ввод газопровода соответствует энергетическим интересам Европы, помогает ей выполнять взятые ранее обязательств по сохранению климата и способствует непосредственному экономическому росту европейских стран.  

Госдепартамент США дополнил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока-2» 20 октября. Теперь под ограничения могут попасть не только непосредственно поставляющие суда для прокладки газопровода, но и те, кто предоставляет им услуги. В Кремле назвали подобные действия «рейдерской конкуренцией» на энергорынке. 

Санкции в отношении «Северного потока -2» введены США в декабре 2019 г. Вашингтон потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, из-за чего швейцарская Allseas приостановила участие в проекте и не стала прокладывать трубы в водах Дании. Оператору проекта пришлось искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют специализированное судно «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».

Ранее по теме: Песков назвал санкции против «Северного потока-2» «рейдерской конкуренцией»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных