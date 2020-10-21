Санкции США по «Северному потоку-2» затронут более 120 европейских компаний

Госдепартамент США дополнил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока-2» 20 октября. Теперь под ограничения могут попасть не только непосредственно поставляющие суда для прокладки газопровода, но и те, кто предоставляет им услуги. В Кремле назвали подобные действия «рейдерской конкуренцией» на энергорынке.