Санкции США по «Северному потоку-2» затронут более 120 европейских компаний
После расширения Госдепартаментом США условий, при которых против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний могут быть введены ограничения, под угрозой американских санкций оказались более 120 компаний из 12 стран Европы, сообщила пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — сообщили в компании (цитата по ТАСС). В пресс-службе отметили, что любые угрозы санкций оказывают влияние на ряд западных подрядчиков и инвесторов.
В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что скорейший ввод газопровода соответствует энергетическим интересам Европы, помогает ей выполнять взятые ранее обязательств по сохранению климата и способствует непосредственному экономическому росту европейских стран.
Госдепартамент США дополнил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока-2» 20 октября. Теперь под ограничения могут попасть не только непосредственно поставляющие суда для прокладки газопровода, но и те, кто предоставляет им услуги. В Кремле назвали подобные действия «рейдерской конкуренцией» на энергорынке.
Санкции в отношении «Северного потока -2» введены США в декабре 2019 г. Вашингтон потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, из-за чего швейцарская Allseas приостановила участие в проекте и не стала прокладывать трубы в водах Дании. Оператору проекта пришлось искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют специализированное судно «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».