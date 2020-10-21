Песков назвал санкции против «Северного потока-2» «рейдерской конкуренцией»
Санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», которые ранее были дополнены новыми критериями, не связаны с переговорами по договору СНВ и являются скорее не политическим шагом, а инструментом нечестной, «рейдерской» экономической конкуренции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В целом достаточно не дружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стало неотъемлемой частью такой несправедливой конкуренции на самом деле, ничем не прикрытой, такой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал Песков. По его словам, санкции против строительства газопровода и переговоры по продлению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений «вряд ли можно считать это взаимосвязанными субстанциями».
Он подчеркнул, что подобные экономические санкции США в отношении России «деструктивны» и «не первый год… наносят вред нашим двусторонним отношениям».
20 октября Госдепартамент США дополнил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству «Северного потока-2». Если ранее предполагалось, что под санкции могут попасть только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства газопровода, то теперь их распространят и на тех, кто предоставляет услуги участвующим в строительстве проекта судам.
Санкции в отношении «Северного потока -2» США ввели в декабре 2019 г. Вашингтон потребовал от иностранных компаний-трубоукладчиков немедленно прекратить строительство, после этого швейцарская Allseas приостановила участие в проекте и работы по укладке труб в водах Дании так и не начались. Из-за санкций оператор проекта вынужден искать альтернативных трубоукладчиков, среди которых фигурируют специализированное судно «Академик Черский», баржа-трубоукладчик «Фортуна» и судно снабжения буровых платформ «Иван Сидоренко».
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, владелец – «Газпром», в финансировании проекта участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Строительство завершено более чем на 90%; предполагалось, что проект будет реализован до конца 2019 г., однако сейчас уже идет речь о конце 2020 г. – I квартале 2021 г