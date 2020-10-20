США расширил перечень критериев для санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен заявил, что у США осталось мало возможностей для введения новых антироссийских санкций, потому что их и так уже много. США неоднократно вводили санкции против России под разными предлогами, как персональные, так и секторальные. Ограничительные меры также действуют против газопровода «Северный поток — 2» и тех, кто задействован в его строительстве. Они прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г., который подписал в конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп.