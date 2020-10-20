США расширил перечень критериев для санкций по «Северному потоку — 2»
Госдепартамент США разъяснил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток-2». Ранее предполагалось, что под санкции могут попасть только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока-2», теперь ограничения распространят и на тех, кто предоставляет услуги участвующим в строительстве проекта судам.
Речь, в частности, идет о предоставлении услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для судов или финансирование модернизации или установки для них оборудования.
При этом на сайте Госдепартамента отмечается, что США не будут вводить санкции, согласованные 20 октября в отношении лиц, которые «сознательно предоставили суда для строительства такого проекта», в случае, если они немедленно прекратят такую деятельность в течение 30 дней.
Ранее советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен заявил, что у США осталось мало возможностей для введения новых антироссийских санкций, потому что их и так уже много. США неоднократно вводили санкции против России под разными предлогами, как персональные, так и секторальные. Ограничительные меры также действуют против газопровода «Северный поток — 2» и тех, кто задействован в его строительстве. Они прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г., который подписал в конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп.