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США расширил перечень критериев для санкций по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Госдепартамент США разъяснил критерии введения санкций в отношении компаний, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток-2». Ранее предполагалось, что под санкции могут попасть только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока-2», теперь ограничения распространят и на тех, кто предоставляет услуги участвующим в строительстве проекта судам.

Речь, в частности, идет о предоставлении услуг или мощностей для модернизации или установки оборудования для судов или финансирование модернизации или установки для них оборудования.

При этом на сайте Госдепартамента отмечается, что США не будут вводить санкции, согласованные 20 октября в отношении лиц, которые «сознательно предоставили суда для строительства такого проекта», в случае, если они немедленно прекратят такую деятельность в течение 30 дней.

Ранее советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен заявил, что у США осталось мало возможностей для введения новых антироссийских санкций, потому что их и так уже много. США неоднократно вводили санкции против России под разными предлогами, как персональные, так и секторальные. Ограничительные меры также действуют против газопровода «Северный поток — 2» и тех, кто задействован в его строительстве. Они прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г., который подписал в конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп.

Ранее по теме: В США заявили о трудностях с введением новых санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных